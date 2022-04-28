Куда белорусам отправиться на отдых

Сейчас в мире непростое время. Но отдыхать тоже хочется. Поэтому «Кур’ер» собрал для вас пять направлений, куда можно поехать и отдохнуть.

Кипр. Авиатур

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Кипр — остров в Средиземном море. В северной части береговая линия скалиста и изрезана, в восточной — песчаные пляжи. На Кипре много бухт и заливов, а горы обрамляют зелёные долины. На Кипре более 300 дней солнечные. Лето

жаркое, до 40 градусов тепла. А температура воды — до 27.

Остров привлекает туристов мягким климатом, тёплым и чистым морем, долгим туристическим сезоном, приятным сервисом и вкусной едой.

Кому подойдёт отдых на Кипре:

тем, кто любит пляжный отдых, без всяких ярких и уникальных фишек;

тем, кому важны чистые пляжи;

тем, кто любит приличный отдых, без пьянок и дискотечного угара.

Замки Румынии. Поездка

Трансильвания — загадочный край, родина прародителя всех вампиров – графа Влада Цепеша – Дракулы. В Румынии более 200 замков, дворцов и крепостей, из них 126 – в самой Трансильвании. Самый известный замок – Касл Бран. Здесь рассказывают легенды и истории о местных вампирах, королевской жизни и семьях со времён Средневековья и до наших дней.

Кому подойдёт экскурсия по замкам Румынии:

тем, кто любит мистику;

тем, кто является поклонником фильмов про вампиров;

тем, кто любит архитектуру;

тем, кто любит историю.

Черногория. Авиатур

Климат в стране умеренно континентальный и средиземноморский. Поэтому там продолжительное жаркое лето и относительно нехолодная зима. Средняя температура в летний сезон — 23-25 градусов. Черногорию омывают чистые и тёплые воды Адриатического моря. Вода в море зеленовато-синего цвета. Благодаря тому, что вода чистая, её прозрачность может достигать до 40 метров глубины.

Черногория популярна у тех, кому интересен бюджетный и экологичный отдых. В основном это туристы, которые любят отдыхать наедине с природой, мечтают побыть в тишине и без суеты. Кстати, там есть пляжи для нудистов, места специально предусмотренные и оборудованные.

Кому подойдёт отдых в Черногории:

тем, кто устал от бешеного ритма жизни;

тем, кто любит путешествовать и узнавать новые места;

тем, для кого отдых – это не только пляж;

тем, кого восхищают каньоны, леса, горы;

тем, кто рассчитывает на бюджетный отдых.

Греция. Авиатур

Если Албания – жемчужина Средиземного моря, то Греция – жемчужина южной Европы. В ней сочетается наследие западной цивилизации и особенности современной жизни.

Здесь много сохранившихся памятников древней культуры, вкусная и уникальная

кухня. В Греции тёплое Средиземное море, жаркое солнце, великолепная природа, величественность скал. Есть монастыри, бухты, деревушки.

Кому подойдёт отдых в Греции:

тем, кому нравится пляжный отдых

на море;

на море; тем, кому нравится любоваться античными достопримечательностями;

тем, кому важна развитая инфраструктура и современные развлекательные центры.

Албания. Авиатур

Албания — жемчужина Средиземного моря. Чистые пляжи Адриатики, маленькая столица Тирана, красивая природа и культурные достопримечательности. Здесь и живописные каньоны, и гостеприимные жители, и вкусная

еда. В Албании мягкий средиземноморский климат.

Здесь жаркое лето и прохладная влажная зима. Летом температура воздуха прогревается до +30, а зимой редко опускается ниже +8.

Кому подойдёт отдых в Албании:

тем, кто устал ездить в Египет и Турцию; тем, кто любит открывать для себя новые живописные места; тем, кто любит есть морепродукты, ходить на шопинг.



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