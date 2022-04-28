Куда белорусам отправиться на отдых

Сейчас в мире непростое время. Но отдыхать тоже хочется. Поэтому «Кур’ер» собрал для вас пять направлений, куда можно поехать и отдохнуть.
Кипр. Авиатур
Кипр — остров в Средиземном море. В северной части береговая линия скалиста и изрезана, в восточной — песчаные пляжи. На Кипре много бухт и заливов, а горы обрамляют зелёные долины. На Кипре более 300 дней солнечные. Лето
жаркое, до 40 градусов тепла. А температура воды — до 27.
Остров привлекает туристов мягким климатом, тёплым и чистым морем, долгим туристическим сезоном, приятным сервисом и вкусной едой.
Кому подойдёт отдых на Кипре:
- тем, кто любит пляжный отдых, без всяких ярких и уникальных фишек;
- тем, кому важны чистые пляжи;
- тем, кто любит приличный отдых, без пьянок и дискотечного угара.
Замки Румынии. Поездка
Трансильвания — загадочный край, родина прародителя всех вампиров – графа Влада Цепеша – Дракулы. В Румынии более 200 замков, дворцов и крепостей, из них 126 – в самой Трансильвании. Самый известный замок – Касл Бран. Здесь рассказывают легенды и истории о местных вампирах, королевской жизни и семьях со времён Средневековья и до наших дней.
Кому подойдёт экскурсия по замкам Румынии:
- тем, кто любит мистику;
- тем, кто является поклонником фильмов про вампиров;
- тем, кто любит архитектуру;
- тем, кто любит историю.
Черногория. Авиатур
Климат в стране умеренно континентальный и средиземноморский. Поэтому там продолжительное жаркое лето и относительно нехолодная зима. Средняя температура в летний сезон — 23-25 градусов. Черногорию омывают чистые и тёплые воды Адриатического моря. Вода в море зеленовато-синего цвета. Благодаря тому, что вода чистая, её прозрачность может достигать до 40 метров глубины.
Черногория популярна у тех, кому интересен бюджетный и экологичный отдых. В основном это туристы, которые любят отдыхать наедине с природой, мечтают побыть в тишине и без суеты. Кстати, там есть пляжи для нудистов, места специально предусмотренные и оборудованные.
Кому подойдёт отдых в Черногории:
- тем, кто устал от бешеного ритма жизни;
- тем, кто любит путешествовать и узнавать новые места;
- тем, для кого отдых – это не только пляж;
- тем, кого восхищают каньоны, леса, горы;
- тем, кто рассчитывает на бюджетный отдых.
Греция. Авиатур
Если Албания – жемчужина Средиземного моря, то Греция – жемчужина южной Европы. В ней сочетается наследие западной цивилизации и особенности современной жизни.
Здесь много сохранившихся памятников древней культуры, вкусная и уникальная
кухня. В Греции тёплое Средиземное море, жаркое солнце, великолепная природа, величественность скал. Есть монастыри, бухты, деревушки.
Кому подойдёт отдых в Греции:
- тем, кому нравится пляжный отдых
на море;
- тем, кому нравится любоваться античными достопримечательностями;
- тем, кому важна развитая инфраструктура и современные развлекательные центры.
Албания. Авиатур
Албания — жемчужина Средиземного моря. Чистые пляжи Адриатики, маленькая столица Тирана, красивая природа и культурные достопримечательности. Здесь и живописные каньоны, и гостеприимные жители, и вкусная
еда. В Албании мягкий средиземноморский климат.
Здесь жаркое лето и прохладная влажная зима. Летом температура воздуха прогревается до +30, а зимой редко опускается ниже +8.
Кому подойдёт отдых в Албании:
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- тем, кто устал ездить в Египет и Турцию;
- тем, кто любит открывать для себя новые живописные места;
- тем, кто любит есть морепродукты, ходить на шопинг.
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