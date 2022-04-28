В редакцию «Кур’ера» обратилась Наталья Павловна, жительница деревни Селище. Много лет жители села добивались, чтобы тяжёлой сельхозтехнике запретили ездить по деревенским улицам.

Казалось бы, проблема была решена, когда в 2021 году при участии Слуцкого райисполкома и Совета депутатов в деревне Селище перед въездами был установлен знак, запрещающий крупногабаритной сельхозтехнике и грузовикам появляться на улицах.

«Как только потеплело и начались сельхозработы, техника снова пошла по улицам, — сказала Наталья Павловна. — Мы вызывали ГАИ, они даже вроде штрафовали кого-то, но ведь пост постоянный тут не поставишь. Райисполком про эту ситуацию знает, депутаты — тоже.

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На наше обращение в ГАИ пришло официальное письмо, в котором нам сообщили, что меры воздействия принимали, с руководством сельхозпредприятия беседовали, объясняли, что требования ПДД нужно выполнять. В райисполком мы тоже писали. Но ничего не изменилось. Что ещё нужно сделать и кто может призвать водителей к порядку? Неужели столько начальников не могут обязать работников сельхозпредприятия, которые находятся на работе, выполнять установленные требования? Неужели нет должностного лица, который обязан отвечать за выполнение правил его работниками?»

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