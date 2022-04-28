С территории строящегося комплекса молочно-товарной фермы недалеко от деревни Угляны Берёзовского района неизвестный унёс километр электрического силового кабеля и два доильных аппарата, пишет AGRONEWS.

На месте преступления следователи нашли след обуви. Это и стало основной зацепкой. Во время расследования в поле зрения правоохранителей попал 21-летний житель деревни Рубель Столинского района. Милиционеры нашли у парня подозрительные сапоги, которые и отправили на трасологическую экспертизу.

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Проверка подтвердила, след на месте преступления — именно от этой обуви. Возбуждено уголовное дело.