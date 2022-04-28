Посчитали, сколько стоит собрать белорусскую косметичку. Спойлер: недёшево

Санкции и рост цен затронули все сферы повседневности. Значительно подорожала бытовая химия, косметика и парфюмерия. Некоторые импортные товары выросли в цене более чем в два раза. А что по белорусским брендам?

Lampa посчитала, сколько стоит с нуля собрать косметичку, состоящую полностью из белорусских брендов. Для нашей косметички я выбирала не только базовые средства, но и интересные новинки, аналоги других известных брендов, которым белорусские не уступают по качеству. Цены брала на сайте «Милы» и кое-что, чего там не нашла, с сайта Wildberries.

Кожа

База под макияж

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Начнём с базы под макияж. Сразу скажу, что это необязательная вещь в косметичке и пользуются ею далеко не все.

Для обзора выбрала базу Korean secret от Relouis. Корейская косметика сейчас популярна. Она ассоциируется с чем-то натуральный и прогрессивным — с новыми формулами и текстурами.

Что нам обещает производитель:

Освежает и придаёт коже ровный тон, скрывает покраснения и следы купероза. Разглаживает рельеф кожи и помогает макияжу держаться дольше благодаря бондинг-технологии. Защищает от UVA и UVB лучей, предупреждает фотостарение кожи.

Экстракт азиатской центеллы заботится о коже, делает её гладкой и увлажнённой.

Лавандовая вода оказывает успокаивающее и смягчающее действие.

Коллаген и пептиды сохраняют кожу молодой, упругой и эластичной.

Цена: 15,39 рубля

BB-крем

На смену плотным тональным основам пришли лёгкие BB-кремы, которые тонируют кожу и ухаживают за ней. Это идеальный вариант на лето.

Для обзора выбрала BB-крем от «Белита» «Young Блеск и сила».

Что можно про него сказать? Это довольно бюджетное средство, известное не только в Беларуси. В интернете можно найти множество положительных отзывов про этот ВВ-крем. Можно сказать, что это тональник «Балет» нового поколения.

Что нам обещает производитель:

Универсальный, близкий к естественному тон мгновенно подстроится под цвет вашего лица, подобно «Фотошопу», визуально скроет даже явные недостатки, не создавая при этом эффект маски.

Немаловажными преимуществами являются и ухаживающие свойства крема, такие как: наполнение витаминами и минералами (благодаря наличию в составе экстракта австралийских ягод асаи), увлажнение и деликатный уход. BB-крем подойдёт для любого типа кожи и может использоваться вместо консилера под глазами. Обладает УФ-защитой.

Цена: 4,29 рубля

Тональный крем

Если лёгкая текстура и полупрозрачный эффект вам не нравится, значит, вам нужен тональный крем. Для нашей косметички выбрала тональник с пудровым финишем RELOUIS Compliment.

Его главная фишка — пудровый эффект, который помогает коже выглядеть бархатистой. А оттенок 01 содержит светоотражающие частички, которые придают коже сияние.

Что нам обещает производитель:

Сферические пудровые частички в составе тонального крема придают лицу идеальную матовость и ухоженный вид, а силиконовые масла обеспечивают равномерное распределение и удивительную стойкость.

Лёгкая текстура крема наносится тонким слоем, при этом прекрасно скрывает недостатки и предотвращает появление жирного блеска, не забиваясь в поры и не создавая эффекта маски на лице. Естественное сияние без эффекта жирной кожи создаётся за счёт «припудренности» частичек.

Цена: 11,99 рубля

Пудра

Для обзора выбрала пудру-мозайку LUXVISAGE PUZZLES. Сочетание нескольких оттенков — это проверенный вариант. Вы сами можете регулировать оттенок, а при желании можно сделать и минимальное скульптурирование.

Что нам обещает производитель:

Пудра представлена в трёх тонах. Каждый состоит из мозаики великолепно подобранных оттенков. Вы можете использовать светлую палитру первого тона как хайлайтер и основу под тени. А медовые и золотистые цвета третьего тона применять как бронзирующее средство и румяна.

Цена: 12,89 рубля

Консилер

Для обзора выбрала консилер BELOR DESIGN Soft Focus. У него неплохой рейтинг на irecommend, хорошая стойкость и, что немаловажно, он не западает в морщинки.

Что нам обещает производитель:

Жидкий консилер с эффектом мягкого фокуса создан для естественного моделирования и цветовой коррекции всех типов кожи. Светоотражающие частицы осветлят деликатную зону вокруг глаз, моментально придадут лицу свежесть и отдохнувший вид. Кремовая формула обеспечивает стойкое невесомое покрытие от среднего до плотного, свободно растушёвывается, оставляя рельеф гладким и бархатистым.

Цена: 7,49 рубля

Румяна

Сейчас можно найти румяна в абсолютно разных текстурах — рассыпчатые, прессованные, кремовые и даже жидкие. Для обзора я взяла свои самые любимые — тающие румяна LAB colour от «Белита».

В чём их преимущество: они хорошо пигментированы, не съедают тональное средство, хорошо ложатся на кожу, держаться довольно долго даже на жирной коже, у них маленький расход.

Что нам обещает производитель:

Тающие румяна муссовой консистенции не стираются и не осыпаются. Они содержат в составе пигменты, которые покрывают верхний слой кожи и придают натуральный оттенок. Естественный румянец и насыщенный цвет обусловлены высокой концентрацией цветовых пигментов в составе продукта. Пару прикосновений достаточно для получения нежного румянца на щеках.

Благодаря лёгкой консистенции румяна легко наносятся и растушёвываются. Наносить румяна можно пальцами, синтетической кистью или косметическим спонжем.

Цена: 12,89 рубля

Хайлайтер

Ещё одно необязательное на каждый день, но любимое девушками средство (особенно после просмотра 1 сезона «Эйфории»).

Кладём в нашу косметичку кремовый хайлайтер RELOUIS PRO Liquid Strobing.

Что нам обещает производитель:

LIQUID STROBING обеспечивает естественное свечение и трендовый влажный финиш.

Кремовая текстура легко растушёвывается, при этом фиксируется на коже.

Многофункциональный хайлайтер можно использовать как самостоятельное средство для подсвечивания лица и тела либо подмешивать в любимый крем для придания лёгкого сияния.

Гиалуроновая кислота в составе оказывает глубокое увлажняющее действие.

Цена: 7,91 рубля

Глаза

Помадка для бровей

Начнём с бровей. Про прозрачный фиксирующий гель, думаю, знает каждая девушка. Поэтому для нашей косметички выбрала что-то более интересное — помадку для бровей LUXVISAGE Brow Bar. Это аналог помадки от Maybelline.

Что нам обещает производитель:

Шелковистая кремовая текстура помады для бровей окрашивает и утолщает волоски, мягко заполняет «пробелы», создаёт визуальный эффект натуральных густых бровей.

Легко наносится и растушёвывается, надёжно фиксирует форму бровей и сохраняет её в течение дня.

Цена: 12,29 рубля

Тени

Шиммеры, матовые, кремовые, жидкие — тени можно найти в любых текстурах и формах. Но положила в косметичку мои любимые тени — Matt tint от Luxvisage. Обзор на эти и другие жидкие тени от белорусских производителей читайте здесь.

Что нам обещает производитель:

Матовый бархатный финиш.

Водостойкая быстросохнущая формула.

Стойкость 12 часов, не скатываются, не отпечатываются.

Плотный насыщенный цвет с первого нанесения.

Цена: 8,49 рубля

Тушь

Белорусские бренды выпускают просто огромное количество достойных тушей, но в этот обзор я включила «Накладные ресницы Red Queen» от «Белита». Отлично носится, не сыпется, придаёт объём, но склеивает ресницы. Если перестараться, можно получить «паучьи лапки», но это дело вкуса, как говорится.

Что нам обещает производитель:

Многомерный эффект объёма нарощенных ресниц словно НАКЛАДНЫХ ресниц.

Распахнутый взгляд + элегантный изгиб + фантастическая длина.

МЕГАобъёмная щётка — самая большая в коллекции.

Тушь обогащена натуральными восками для гладкости ресниц.

Цена: 7,64 рубля

Подводка

Удобство — наше всё, поэтому в косметичку кладём удобный лайнер от Relouis Artistic elegant slim countour.

Что нам обещает производитель:

Экстремально чёрный цвет.

Влагоустойчивая формула.

Стойкость макияжа до 14 часов.

Тонкий удобный аппликатор.

Цена: 11,59 рубля

Губы

Карандаш для губ

Берём карандаш с витамином E от Relouis.

Что нам обещает производитель:

Прекрасное скольжение карандаша, его великолепная устойчивость помогают легко создать и надолго сохранить обозначенный контур губ.

Вы также можете использовать карандаш как самостоятельное средство, нанося его как помаду. Для этого аккуратно обведите контур губ любимым оттенком и после заполните губы карандашом внутри для совершенного образа. Стойкая текстура карандаша и мягкое нанесение подарят вам равномерный плотный оттенок и идеальные губы в течение всего дня.

Цена: 7,09 рубля

Помада

Что важно в помаде? Чтобы она была стойкой, не сушила губы, не растекалась и желательно не оставляла следов. Luxvisage Matt tattoo соответствует этим критериям.

Что нам обещает производитель:

15 неповторимых оттенков.

Ультраматовый финиш.

Стойкость до 12 часов, не отпечатывается.

Быстросохнущая формула.

Флюидная текстура не ощущается на губах.

Высокопигментированные оттенки.

Цена: 8,79 рубля

Вот мы и собрали косметичку. Конечно, здесь собраны далеко не все средства, предназначенные для того, чтобы подчёркивать нашу природную красоту, но всё самое основное мы положили. К тому же далеко не каждая девушка использует в повседневном макияже все косметические продукты сразу.

Считаем, сколько стоила белорусская косметичка

Кожа — 72,85 рубля

— Глаза — 40,01 рубля

— Губы — 15,88 рубля

Итого: 128,74 рубля.