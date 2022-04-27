Случчанин снимает видео в TikTok с цитатами для девушек. У него 4 миллиона лайков и 273 тысячи подписчиков

Илья — случчанин, у него 273 тысячи подписчиков в TikTok. Парень работает водителем-международником, а в перерывах снимает ролики с «пацанскими цитатами» для девушек. Lampa пообщалась с Ильёй о популярности в TikTok и девушках.

Как давно снимаешь видео и кто твоя целевая аудитория?

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Видео начал снимать где-то полгода назад. Сначала это была другая тематика, рассчитанная на мужскую и женскую аудитории.

Но в рекомендации зашёл только один ролик, где-то на 100 тысяч просмотров. После этого я подумал, что лучше сосредоточиться на контенте для девушек.

Целевая аудитория поначалу состояла из мужчин и женщин в соотношении 50/50, но потом всё изменилось — стало 80% женской аудитории. Больше всего меня смотрят из России, что в данный момент не очень хорошо в связи с блокировкой, но ещё есть Беларусь, Украина. Конечно, это не те охваты, что раньше, но всё же много тех, кто продолжает смотреть ролики.

Больше всего моё видео набирало 3,5 млн просмотров, но есть ролики по 10 тысяч просмотров.

Где берёшь цитаты, высказывания для видео? Ты придерживаешься принципов из своих видео?

Вы знаете, есть у меня очень хороший друг из России. Мы вместе были в рейсе и создали себе аккаунты в TikTok. Сначала использовал его цитаты, с меня только мимика, жесты, интонация. Сейчас снимаю ролики с цитатами из книг, мотивационные видео с историями из моей жизни, друзей, подруг.

Я всегда придерживаюсь тех цитат и слов, которые произношу на камеру, которые считаю правильными и подойдут каждому человеку.

У тебя огромная женская аудитория. Можно сказать, что ты знаешь, что хотят услышать девушки. Что ты посоветуешь нашим читательницам?

Многие девушки хотят выйти замуж за достойного человека, но самое важное для любой девушки — любовь к себе.

Пожалуйста, продолжайте искать не человека, а свою страсть, свою храбрость, свои мечты, свои цели. Исследуйте себя, прежде чем кого-то другого. Именно тогда вы будете видеть разницу между тем, что вам нужно, и тем, что вы хотите. Прежде чем окунаться в кого-то другого, научитесь принадлежать себе.