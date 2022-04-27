В Солигорске пьяная бесправница везла детей из детского сада. Женщину остановили сотрудники ГАИ. Выяснилось много интересного.

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Во время разбирательства выяснилось, что 34-летнюю местную жительницу уже лишали права управления за езду в нетрезвом виде менее года назад.

Авто, которое принадлежит её отцу, не имеет допуска к участию в дорожном движении. Кроме того, сотрудники усомнились в физическом состоянии женщины и предложили пройти освидетельствование. С двух попыток прибор показал около 4 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе», — рассказали в МВД.

С учётом повторности нарушения в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Автомобиль подлежит конфискации.