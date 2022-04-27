На Радуницу из Слуцка будут дополнительные рейсы в Селище

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На Радуницу из Слуцка будут дополнительные рейсы в Селище
Фото: Ольга Паздерина

На Радуницу 3 мая автопарк назначает дополнительные рейсы по маршруту Слуцк – Селище.

  • Время отправления от автовокзала «Слуцк» – 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
  • Время отправления от остановочного пункта «поворот на Селище» – 9:35, 10:35, 11:35, 12:35.
Стоимость билета – 1,04 рубля.