Что надо знать про отдых в Греции

Если вы собираетесь на отдых в Грецию — ознакомьтесь со следующей информацией. Она будет вам полезна на этапе подготовки и на самом отдыхе.

Нужна ли виза в Грецию?

Да, виза для отдыха в Греции нужна. Шенгенская.

Какая валюта в Греции?

В Греции валюта – евро. В стране, на крупных курортах, можно расплатиться банковской картой. Хватает и обменников. Но если вы выбираете отдых на отдалённых островах, лучше иметь «наличку» в кармане.

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Какая погода в Греции?

Тёплое время года в Греции – с мая по сентябрь. Открытием сезона купания считается конец апреля, а закрытием – октябрь. Но на экскурсию можно ехать в любую пору года, потому что там почти всегда тепло и солнечно.

Какие курорты есть?

Острова Крит и Родос – самые популярные в Греции. Здесь много пляжей, отелей, небольшие цели. Крит многие знают благодаря мифам Древней Греции и тому, что это родина минотавра. А Родос – благодаря тому, что здесь когда-то находился Колосс Родосский – одно из чудес света.

Есть ещё Кос. Там прекрасная природа, комфортные пляжи, чистая вода в море. Самый дорогой курорт – Корфу. Курорт, известный мужскими монастырями и крутыми пляжами с пологим входом в воду, — Халкидики.

Какие достопримечательности есть?

В стране много древних развалин, живописных островов, великолепных пляжей, удивительных экскурсий, хлебосольных таверн. Афины – это вообще столица-музей, здесь везде есть следы истории. В центре Греции – руины древнего города Дельфы. На островах много старинных развалин, памятников архитектуры, красивых пейзажей. Постарайтесь заранее изучить, какие достопримечательности есть, чтобы вы могли спланировать своё путешествие.

Что привезти из Греции?

С собой из Греции в качестве подарка и сувенира можно привезти оливки, масло, мыло, паштет. Ещё можно привезти нугу, лукум, мёд. Ещё привозят из Греции алкогольные напитки: узо, метаксу, ракию, ликер из кумквата. Из вещей в качестве подарка подойдут кожаные сандалии ручной работы и льняная одежда с национальным узором — меандром.

Греция Low Cost — это уникальное предложение, которое представляет из себя отличный вариант для вашего летнего отпуска на берегу Эгейского моря прямо у подножия горы Олимп по доступной цене.

Помимо этого, вы посетите уникальные места в Румынии: Кеиле Биказулуй (Cheile Bicazului), Лакул Рошу (Lacul Roșu), озеро Биказ.

Заселение осуществляется в комнаты, в которых есть мини-кухня, кондиционер, телевизор, балкон — в общем, всё, что нужно для отличного отдыха.

Летний сезон в данном регионе длится 180 дней благодаря географическому положению горы Олимп и Эгейского моря, которые дают нам хорошую тёплую погоду, идеальную для загара.

В стоимость тура входит:

Трансфер в обе стороны;

Проживание 7 ночей в Греции;

Проживание две ночи в Румынии;

Экскурсии в Кеиле Биказулуй, Лакул Рошу, озеро Биказ, Салоники.

В стоимость тура не входит:

Питание; Мед. страховка — 7 €; ПЦР-тест в Беларуси – 50BYN; Экспресс-тест в Греции – 10-15 евро; Местный налог (Греция) — 7 €; Виза 35 евро + сервисный сбор визового центра; Туруслуга — 60 BYN; дети — 45 BYN до 13 лет; Дополнительные экскурсии в Греции.



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