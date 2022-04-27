О генерале Дубынине, который служил в Слуцке, а потом возглавил генштаб Вооружённых сил РФ

На сайте «Наследие Слуцкого края» опубликован материал про Виктора Дубынина. Это второй начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. А в начале своей карьеры Дубынин служил в 29-й танковой дивизии в Слуцке.

Офицерская служба Дубынина началась в должности командира учебного танкового взвода в Борисове. Здесь же он командовал учебной танковой ротой.

В октябре 1971 года капитан Дубынин был назначен командиром танкового батальона 32-го танкового полка 29-й танковой дивизии, расквартированной в Слуцке. В сентябре 1973 года он занимал должность заместителя командира-начальника штаба 29-й танковой дивизии.

В декабре 1982 года Виктор Петрович стал генерал-майором, а в 1984 году был назначен на должность первого заместителя командующего 32-й Армией. В сентябре этого же года был переведён на должность заместителя командующего 40-й Армией в Афганистан.

Много сил Дубынин уделял организации работы по розыску захваченных в плен советских военнослужащих и возвращению их на родину. С января 1987-го по декабрь 1989 года совместными усилиями командования 40-й Армии и органами советской контрразведки было разыскано, освобождено и возвращено в строй около 15 военнослужащих.

Подробнее о генерале Дубынине, его службе в Афганистане и командирских качествах читайте в источнике.