«Искали когда-нибудь съёмную квартиру в Слуцке? Если нет, то вам повезло». Личный опыт одной семьи

Искали когда-нибудь съёмную квартиру в Слуцке? Если нет, то вам повезло, а если да, то вы меня сейчас поймёте, как никто другой.

Найти долгосрочную аренду жилья — задача не из простых, в то время когда снять посуточно квартиру — вообще не проблема, как показывают объявления в интернете. Квартиры на любой вкус и кошелёк и, надо отдать должное, почти все с хорошим или удовлетворительным ремонтом, чего не скажешь о квартирах на долгосрочной основе.

Порой прямо подкидывает, как люди несправедливо оценивают своё имущество.

Приведу в пример пару вариантов.

Реклама

1) В районе Молодёжного центра сдаётся квартира за 100 у.е. Цена адекватная, но соответствует ли этой цене квартира? Ремонт из 90-х, причём очень неухоженный, кухни нет, бытовой техники — тоже, одна комната пустая, другая — заставлена мебелью, которой уже как лет 20 пора топить печку на даче. Квартира висит — спроса нет. Объективная цена подобным квартирам – 80 у.е и не больше.

2) В районе роддома сдаётся квартира за 175 у.е. (500 белорусских рублей), самая дорогая, которая есть в объявлениях. В квартире имеется удовлетворительный ремонт, хотя и есть старая мебель, есть бытовая техника. Квартира висит давно. Поймите, человек, который снимает квартиру, своё жильё купить не в состоянии. Вы серьёзно считаете, что люди, снимающие квартиры, зарабатывают так хорошо, что могут себе позволить 500 рублей в месяц отдать за аренду и ещё плюс часть денег на коммунальные услуги? Город маленький, зарплата хотя бы в 500 рублей не у всех дотягивает. Я понимаю, как говорится, хозяин – барин, но это неадекватная цена для нашего города.

3) Мои «любимые» арендодатели с указанием цены — договорная. Вот это прямо раздражает больше всего. Что это значит? Напьёмся — разберёмся? Или, как на рынке в Турции, торги устраивать надо? И самое забавное, что, когда звонишь этим людям, они так и отвечают: «Вы придите, посмотрите, а там и договоримся». Кстати, у них, как правило, фотографий тоже нет. На вопрос о том, какой ремонт и что имеется в квартире, они отвечают: «Ну что имеется… Всё, что надо, имеется. Ремонт — ну пойдёт». Фотографии они никогда прислать не могут: Viber нету, ключи у троюродного дяди в деревне или просто не работает камера. Судя по тому, сколько такие пустые объявления висят, тратить время на таких странных людей смысла нет. Зачем съедать время друг друга зря, когда на дворе 21 век?

Заодно расскажу ещё забавные случаи про квартиры, которые висят ещё на сайте. Звоню я как-то по поводу съёма жилья, поднимает женщина, лет 70 по голосу, мы мило общаемся 20 минут, рассказывает про содержание квартиры, про внуков своих, спрашивает у меня всё моё резюме и потом в конце разговора заявляет, что она не хочет квартиру сдавать никому, поэтому «спасибо за звонок, до свидания». Я не поняла прикола, но это странно.

Другой случай был очень некрасивым со стороны арендодателя. Нашли квартиру самыми первыми, позвонили, договорились. Я сказала, что наша семья готова дать залог за 3 месяца. Женщина согласилась и сказала, чтобы через 2 дня мы пришли подписать договор.

Я обрадовалась, что наконец-то нашли хороший вариант за 120$ в доме «1000 мелочей» и с удовлетворительным ремонтом. Пока ждала, высвечивается ещё один прекрасный вариант около 1-й гимназии: треугольная ванна, кожаные диваны, шикарная кухня и вся квартира с евроремонтом за 150$. Муж сказал, что мы уже договорились с людьми и надо подождать — некрасиво выйдет. Прошли сутки — квартира с евроремонтом исчезает, а нам по-прежнему никто не звонит. К вечеру я набрала сама, а мне ответили: «Мы уже сдали другим, до свидания». Как так можно делать? Это же несправедливо.

Хорошие квартиры с адекватной ценой разбирают как горячие пирожки. Такие объявления висят не больше 4 часов. Мне нравится, когда люди грамотно подходят к оценке своего жилья. Такие арендодатели быстро получат то, что они хотят, а те, кто завышает цену, сидят и дальше без денег с пустой квартирой.