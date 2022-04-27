Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе

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На этой неделе в Слуцк пришла настоящая весна. Деревья цветут, работники ЖКХ готовят город к Первомаю, а молодёжь катается на аттракционах и самокатах. Посмотрите фотографии, которые прислали в «Кур’ер» читатели.

Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
Слуцк готовится к Первомаю. Фото: Алексей Скрынников
Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
Фото: Александр Шелехов
Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
Фото: Александр Шелехов
Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
На рынке. Фото: Алексей Скрынников
Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
Наглядная агитация на тему такси и вакцинации. Фото: Алексей Скрынников
Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
Фото: Алексей Скрынников
Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
Молодёжь на шеринговых самокатах. Фото: Алексей Скрынников
Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
В луна-парке. Фото: Алексей Скрынников
Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
Зацвели деревья. Фото: Александр Шелехов
Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
Фото: Елена
Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
Надвигается. Фото: Елена
Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
Гроза прошла стороной. Фото: Александр Шелехов
Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
Как вам такой полицейский Жорик? Гулял по улице Копыльской. Фото: Алексей Скрынников

Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе

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Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе
Что-то горело в 14-м городке. Фото: Алексей Скрынников