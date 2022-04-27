Угроза грозы, цветущие деревья и полицейский Жорик. Что происходило на улицах Слуцка на этой неделе

На этой неделе в Слуцк пришла настоящая весна. Деревья цветут, работники ЖКХ готовят город к Первомаю, а молодёжь катается на аттракционах и самокатах. Посмотрите фотографии, которые прислали в «Кур’ер» читатели.

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