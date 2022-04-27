«Пение – важная составляющая нашей жизни. Поэтому время для церковного хора находится всегда»

Богослужение в православных храмах не представляется без песнопений. Кто они – участники церковного хора? Где учились этому мастерству и может ли стать участником хора любой желающий?

Об этом «Кур’ер» узнал у Ксении Ворониной, регента архиерейского хора Солигорского храма Рождества Христова.

«В нашем храме имеется три хора: праздничный или архиерейский, молодёжный и хор пенсионеров, — рассказала она. — В последнее время возрождается практика великопостных песнопений перед Пасхой.

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К участникам хора в храме очень хорошее отношение, при активном участии хористы имеют материальное поощрение. Хор — это живой организм, который требует пополнения новыми кадрами. Но в Солигорске недостаточно музыкальных образовательных учреждений. Наш хор испытывает недостаток в людях, знающих музыкальную грамоту.

Поэтому мы приглашаем людей, желающих стать певчими нашего хора. Требований немного: знание музыкальной грамоты и желание петь. А возраст не так важен, место найдётся в одном из трёх хоров. Остальное всё наработается.

В хоре, которым я руковожу, 11 человек. Я двенадцатая. Все разных возрастов, многие заняты на других предприятиях. Но для всех нас пение — очень важная составляющая жизни, поэтому время для хора находится всегда.

Наш коллектив очень дружный. Каждый новый участник хора будет окружён вниманием. Желающие попробовать своё певческое мастерство могут позвонить мне по телефону +375 29 683 55 89.

Немного о себе: с красным дипломом окончила Молодечненское музыкальное училище по классу академического вокала. Хотела петь в опере, но жизнь привела меня в храм. У меня большая отличная семья: шестеро детей, внучка и муж — большой любитель музыки. Вместе мы ездим в оперные театры в Минск, Санкт-Петербург».