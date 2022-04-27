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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

Теперь в список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Можно сделать сразу несколько экземпляров.

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5 блюд, которые стоит попробовать в Грузии

В прошлом году мы с коллегами ездили на отдых в Грузию. С первых минут были оча­рованы её природой, архитектурой, колоритом. А потом мы познакомились с ещё одной досто­примечательностью страны – национальной кухней. И были покорены Грузией окончательно!

«Боюсь окончательно потерять связь с дочкой»

Случчанка Светлана тяжело воспринимает перемены, которые происходят с дочерью-подростком. Она переживает, что мало времени ей уделяет, и боится «упустить» её. Своими переживаниями Светлана поделилась с газетой «Кур’ер».

Профессия будущего: мастер по ремонту обуви

Ремонт обуви в кризис — скорее всего, беспроигрышный бизнес, считают многие эксперты. Из-за санкций и колебаний курса валют цены на хорошую импортную обувь растут, а покупательная способность людей падает. Поэтому тот, кто привык носить качественное, но вынужден экономить, скорее понесёт в ремонт старую пару, чем купит новую. С помощью слуцкого мастера Анатолия Соловья «Кур’ер» выяснил, что нужно, чтобы стать обувщиком.

Ритуальные услуги под санкциями

Накануне Радуницы «Кур’ер» поговорил со слуцким предпринимателем, который работает в сфере ритуальных услуг, а именно занимается благо­устройством захоронений. Как оказалось, этот бизнес тоже испытывает затруднения из-за санкций, ведь почти все материалы для благоустройства могил импортировались в Беларусь. Собеседник рассказал, как изменились цены на памятники и сопутствующие материалы, какие есть бюджетные варианты и что ждёт рынок в ближайшее время.

Першамай у Слуцку. Як гэта было

Новая падборка фотаздымкаў з архіва газеты «Кур’ер» прысвечана Першамаю. У савецкія часы гэта свята адзначалася ўсеагульнымі дэманстрацыямі і масавымі гуляннямі. У архіве «Кур’ера» захаваліся здымкі 1960-1980-х гадоў і пачатку 2000-х.

Куда белорусам отправиться на отдых

Сейчас в мире непростое время. Но отдыхать тоже хочется. Поэтому «Кур’ер» собрал для вас пять направлений, куда можно поехать и отдохнуть.

Расписание работы детской поликлиники Слуцка

Действует с 1 мая 2022 года