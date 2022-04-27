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Подписаться на газету «Кур’ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:
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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов
Теперь в список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Можно сделать сразу несколько экземпляров.
5 блюд, которые стоит попробовать в Грузии
В прошлом году мы с коллегами ездили на отдых в Грузию. С первых минут были очарованы её природой, архитектурой, колоритом. А потом мы познакомились с ещё одной достопримечательностью страны – национальной кухней. И были покорены Грузией окончательно!
«Боюсь окончательно потерять связь с дочкой»
Случчанка Светлана тяжело воспринимает перемены, которые происходят с дочерью-подростком. Она переживает, что мало времени ей уделяет, и боится «упустить» её. Своими переживаниями Светлана поделилась с газетой «Кур’ер».
Профессия будущего: мастер по ремонту обуви
Ремонт обуви в кризис — скорее всего, беспроигрышный бизнес, считают многие эксперты. Из-за санкций и колебаний курса валют цены на хорошую импортную обувь растут, а покупательная способность людей падает. Поэтому тот, кто привык носить качественное, но вынужден экономить, скорее понесёт в ремонт старую пару, чем купит новую. С помощью слуцкого мастера Анатолия Соловья «Кур’ер» выяснил, что нужно, чтобы стать обувщиком.
Ритуальные услуги под санкциями
Накануне Радуницы «Кур’ер» поговорил со слуцким предпринимателем, который работает в сфере ритуальных услуг, а именно занимается благоустройством захоронений. Как оказалось, этот бизнес тоже испытывает затруднения из-за санкций, ведь почти все материалы для благоустройства могил импортировались в Беларусь. Собеседник рассказал, как изменились цены на памятники и сопутствующие материалы, какие есть бюджетные варианты и что ждёт рынок в ближайшее время.
Першамай у Слуцку. Як гэта было
Новая падборка фотаздымкаў з архіва газеты «Кур’ер» прысвечана Першамаю. У савецкія часы гэта свята адзначалася ўсеагульнымі дэманстрацыямі і масавымі гуляннямі. У архіве «Кур’ера» захаваліся здымкі 1960-1980-х гадоў і пачатку 2000-х.
Куда белорусам отправиться на отдых
Сейчас в мире непростое время. Но отдыхать тоже хочется. Поэтому «Кур’ер» собрал для вас пять направлений, куда можно поехать и отдохнуть.
Расписание работы детской поликлиники Слуцка
Действует с 1 мая 2022 года