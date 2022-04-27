Депутаты предлагают ввести смертную казнь за покушение на совершение актов терроризма, сообщила журналистам член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марина Ленчевская, передаёт корреспондент БЕЛТА.

Депутаты на заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью. Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма.

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«Вы посмотрите, в какой непростой внешнеполитической ситуации мы сегодня живём. И очевидно, что продолжается дестабилизация общественно-политической и экономической обстановки в нашей стране. Если раньше это было менее радикально, то теперь видим конкретные радикальные проявления и радикальные призывы, которые, к сожалению, поддерживаются и иностранными государствами, и организациями. Правоохранительные органы фиксируют значительное количество террористических устремлений в отношении критически важных объектов, инфраструктурных объектов: транспортных, военных, энергетических. И сегодня нужно поставить чёткий законодательный барьер. Меры на совершение таких преступлений должны быть адекватными, упреждающими, превентивными», — сказала Марина Ленчевская.

Депутат подчеркнула: граждане Беларуси должны чувствовать себя защищёнными. «Что меняется: сегодня предлагается ввести за преступления, которые касаются террористических актов, такой вид наказания, как смертная казнь за покушение на преступление — неоконченный состав преступления по независящим обстоятельствам, но мог бы привести к серьёзным чрезвычайным происшествиям и массовой гибели людей, — отметила она. — Ещё раз повторюсь: эта мера абсолютна адекватна, должна быть закреплена законодательством. Граждане Беларуси должны быть защищены. И напомню: если кто-то всё-таки одумается и своевременно сообщит о приготовлении террористического акта, в соответствии с уголовным законодательством будет освобождён от уголовной ответственности. Это выбор каждого человека».

«На мой взгляд, эта мера вызвана временем и рядом обстоятельств. Общественные обсуждения не проводились, но я думаю, что граждане Беларуси позитивно поддержат данные изменения, потому что это безопасность каждого из нас. Посмотрите, что происходит в сопредельных странах. В России уже выявлено несколько фактов подготовки совершения террористических актов. Повторюсь, эта мера сегодня необходима», — добавила Марина Ленчевская.