«Жить в нищете – зачем?» О чём читатели на неделе рассказали «Кур'еру»

На прошлой неделе читатели «Кур’ера», как всегда, высказывали мнение по разным вопросам, рассказывали о том, что их волнует. Читайте короткий обзор.

Благодарность за рецепт

После того как мы рассказали о рецепте пасхального кулича, который Артём Тамкович, парень из Слуцка, восстановил по впечатлениям детства, наши читатели его опробовали. Они написали, что кулич получился действительно превосходный. Светлана Гур на нашей странице в ОК отметила: «Испекла кулич по этому рецепту, получился очень вкусный. Так что спасибо за рецепт кулича!». «Артём! Спасибо за рецепт! Кулич получился просто класс!» — написала natalya ermakovich в нашем Instagram.

Про канистры и АЗС

После публикации о том, можно или нельзя покупать бензин в канистры, случчанин Денис Викторович нашёл такое объяснение запрета: «В железную нальют спокойно. А вот просто пластиковая канистра не подходит, так как может вспыхнуть».

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Другое мнение у случчанина Константина. Он удивляется, что на заправках «Белоруснефти» нельзя купить бензин в пластиковую канистру, предназначенную для топлива, а на «Лукойле» – можно. «Вот в моей машине бак, куда я заливаю бензин, – пластиковый. В него спокойно заливаю. А какая разница?»

Про пенсию

После покупки лекарств и оплаты коммунальных услуг у пенсионеров мало остаётся средств на жизнь. Таисия Маталыцкая так описала свои проблемы: «Я на пенсии. Стаж 40 лет, всю жизнь проработала на ферме и что заработала сейчас? Получаю 450 рублей. Плачу коммунальные услуги, интернет, ТВ. Болят ноги, не могу ходить. Врач выписала таблетки. Одна упаковка стоит 150 рублей. Жить в нищете – зачем?»

Самая тёмная улица

Жители одного из домов в 11-м городке обращают внимание на самую тёмную, по их мнению, улицу, которая проходит мимо их дома. «Может, если вы опубликуете этот материал, то ЖКХ обратит внимание, — пишет жительница дома №168 по улице Социалистической. — С одной стороны (между домами) проложили тротуар, а с другой (там, где рядом проезжая часть) — нет. Это самая тёмная улица. Ходят пожилые люди, дети, а тротуара с нужной стороны нет, только проезжая часть. А когда дождь, то вообще негде пройти».

Про капремонт из Бобруйска

О проблемах сообщают не только случчане, но и жители других регионов. Написала нам жительница Бобруйска. «Проживаю в Бобруйске, ул. Октябрьская, 142. У нас дом 1964 года, и ни разу не проводили капремонт. Третий подъезд, где я живу, — это просто ужас. Вонь на весь подъезд от подвала. Объясняют так: прорывы канализации. С потолков течёт, у некоторых на балконах дыры в полу. Куда можно обратиться выше, если ЖЭУ ничего не делает…»

Вечная лужа

Жительница Слуцка Жанна Николаевна рассказала о многолетней проблеме, которая обостряется в непогоду. «Проблеме нашей много лет. Живу в частном дома №23 по улице Солигорской. Много лет перед нашим домом – огромная лужа, которая занимает проезжую часть и обочину. Машины летят – поливают всех, кто идёт по тротуару. Все службы об этом знают, никто ничего сделать не может. Разводят руками, говорят: «Что вы хотите, вам же в дом не идёт эта вода?». Выходит, благоустройства быть не должно? В этой низине вода стоит постоянно. Что мы можем сделать? Как-то с соседями сбросились, заказали машину песка, яму засыпали. К нам вода перестала поступать. Дорожные службы приехали и сгребли этот песок. Объяснили так: проезжая часть не должна быть покрыта водой. И опять сделали яму, и в ней опять – вода. Кто решит проблему?»

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