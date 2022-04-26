В субботу днём в церкви было много народа, святили куличи и яйца. Но мама говорит, что это неправильно. Всегда моя бабушка говорила, что сперва была всенощная и все целую ночь молились.

В 4 часа святили куличи и яйца, приходили домой и ложились спать. А в 11 утра просыпались, накрывали столы и праздновали Пасху. Я даже с детства сама помню, что всю ночь около церкви в 11-м городке было очень много народа и все спрашивали друг у друга, кто пойдёт в церковь на всю ночь и выдержит ли простоять до утра. А сейчас всё изменилось. Ещё всенощной не было, крестного хода не было, а уже всё освящено. А когда мой ребёнок вырастет, всё вообще изменится, все обряды будут другими.

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