ООН: Украину покинут 8,3 миллиона человек

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из страны уехали уже 5,2 миллиона человек. Ещё более 7,7 миллионов жителей вынужденно покинули свой дом, но остались на территории Украины.

Также, по данным ООН, ещё почти 13 миллионов человек застряли в пострадавших от военных действий районах или не смогли уехать из-за рисков для жизни.

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На 20 апреля, по данным Международной организации по миграции (МОМ), среди пяти миллионов беженцев более 218 000 являлись гражданами других стран.

СПРАВКА. На 1 января 2022 года в Украине было 40 997 699 постоянных жителей.