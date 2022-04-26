Здравствуйте! Хочу поделиться своими мыслями по поводу медкомиссии по возрасту у детей. Кому это нужно и зачем?

В ней нет того, что нужно моим детям. И врачам она тоже не нужна: так, как они смотрят, вряд ли что-нибудь найдут. В общем, комиссия для галочки.

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На данный момент мы проходим свою комиссию, от которой действительно зависит здоровье моего ребёнка. Теперь вопрос: почему я сама должна говорить врачам, что нужно дополнительно, помимо прописанной медкомиссии, пройти моему ребёнку? Сами они инициативу не проявляют и дополнительного обследования не назначают, пока их не попросишь.

Ведь куда правильнее было бы, чтобы участковый педиатр, прежде чем давать бумагу на прохождение медкомиссии по возрасту, открыл карточку ребёнка и дал для прохождения медкомиссии то, что ему действительно нужно (например, УЗИ, либо зонд, либо дополнительные анализы и т.п.).

Плюс к этому, чтобы пройти эту ненужную комиссию, мне нужно писать за свой счёт на работе, а это потеря в зарплате. Кроме этого, надо забрать ребёнка из школы. А если в этот день на уроке будет новая тема, как ему усвоить её потом?

У каждого врача есть проф. день. Пусть бы брали в этот день целый класс и проходили с детьми комиссию, если им это так нужно. Я отказываюсь проходить и тратить своё личное время на комиссию для галочки.

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