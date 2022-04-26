В субботу, 16 апреля, представители профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации посетили санатории «Солнышко» и «Случь», расположенные в Слуцком районе.

Делегация изучала возможность того, чтобы по линии профсоюзов отправлять на отдых в Беларусь детей со всех уголков России.

Оба санатория посетили Владимир Беспяткин, заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ, и Раиса Амиева, главный специалист. В этой поездке гостей из России сопровождал Виктор Пономарёв, заместитель генерального директора ОАО «Белагроздравница», в структуру которого входят санатории «Солнышко» и «Случь». Оба санатория — для детей и для родителей с детьми.

Санаторий «Солнышко»

Санаторий «Солнышко» расположен на берегу Руднянского водохранилища в хвойном лесу. Он изначально специализируется на отдыхе детей и подростков. Однако есть возможность совместного отдыха детей со всеми членами семьи. Из недавних изменений — полностью новая двухэтажная столовая с самым современным оборудованием, которое можно найти не в каждом городе Беларуси, рассказал участникам делегации Василий Кобель, директор санатория «Солнышко».

Реклама

Санаторий состоит из комплекса двухэтажных зданий с жилым, лечебным и учебным корпусами и шести отдельно стоящих домиков. Номерной фонд учреждения — 109 номеров на 320 койко-мест.

Лечебный профиль санатория «Солнышко» — это заболевания органов пищеварения, костно-мышечной системы, органов дыхания, эндокринной системы, обмена веществ и расстройства питания, болезни системы кровообращения, мочеполовой системы.

Санаторий «Случь»

Сергей Марачковский, директор санатория «Случь», рассказал гостям, что у них уже есть огромный опыт по оздоровлению детей из России — более 15 лет. Санаторий «Случь» принимает гостей из Рос­сии в рамках программы Союзного го­сударства.

В санатории лечат болезни системы кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной и мочевыделительной систем, болезни органов дыхания, органов пищеварения, болезни глаза и его придаточного аппарата.

«Случь» может принять 500 человек каждый заезд. В санаторный комплекс входят одноэтажный и четыре двухэтажных спальных корпуса. Жилой корпус «Мать и дитя» на 48 мест.

Во время визита гостей санатория впечатлил и современный аквакомплекс.

Когда они посещали лечебный корпус, столо­вую, школу и досуговый центр, Сергей Марачковский отметил, что одно из главных преимуществ «Случи» — профессиональный и слаженный коллектив.

Важные детали и преимущества санаториев в Слуцком районе

Россияне хорошо знакомы с высоким уровнем санаториев ОАО «Белагроздравница» и перечнем услуг, которые они предоставляют.

Знают и о современном оборудовании, которое используется у нас не только при лечении и оздоровлении, но и, например, при СПА или косметических процедурах.

Однако Раиса Амиева пояснила, что ей нужно было увидеть всё самой: «Важно получить не только общее впечатление, но и изучить мелочи. Мы отправляем детей в более чем 35 санаториев России. И я по каждому из них могу объяснить родителям, что и как там устроено, потому что я лично их посещала, и могу ответить на любой, самый неожиданный вопрос родителей».

Именно поэтому во время посещения «Солнышка» и «Случи» Владимир Беспяткин и Раиса Амиева обращали внимание на организацию лечения, образовательного процесса, экскурсий и даже на то, как организовано пространство в комнатах детей. Спрашивали, как именно назначаются процедуры и как оцениваются знания учеников в школе.

И, судя по словам гостей, их впечатлил уровень санаториев.

Перед тем как делегация из России направилась в «Рассвет-Любань» (ещё один санаторий ОАО «Белагроздравница»), в конференц-зале были подведены промежуточные итоги визита. «Это места, где хочется дышать и радоваться. Грусти здесь нет», — сказала Раиса Амиева.

Деловая же часть беседы касалась, например, того, что белорусские санатории не пустуют и путёвки распределяются заранее.

В этом году есть возможность выделить около 50 путёвок для профсоюза работников здравоохранения РФ. И уже параллельно с решением этого вопроса можно обсуждать перспективы на следующий год и сколько мест может забронировать профсоюзная организация, которая работает с 81-м регионом России.

Филиалы ОАО «Белагроздравница»: «Детский санаторий «Случь», УНП 600995950; «Детский санаторий «Солнышко», УНП 601006377