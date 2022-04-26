В интернет-агентства обращаются с задачами по развитию сайта: поднять его в поисковой выдаче, увеличить поток пользователей, как простых людей, так и потенциальных клиентов. Продвижение сайтов через SEO-организацию – это эффективный метод раскрутки, поскольку агентства набирают штат SMM-специалистов, включающий контент и аккаунт-менеджеров, аналитиков, линкбилдеров, маркетологов, программистов и, соответственно, оптимизаторов. Главное, чтобы клиент чётко поставил цели и объяснил, что хочет получить в конечном результате. Но для начала работы необходимо выбрать агентство и не промахнуться с решением.

Продвижение сайта — обширный комплекс работ (составление семантического ядра, подбор фотографий и текстов, внутренняя перелинковка, оптимизация структуры веб-ресурса и т. д. ) Все они должны выполняться профессионально, на высоком уровне, обязательно качественнее, чем у ближайших конкурентов вашего сайта.

Достоинства и недостатки работы с СЕО-агентством

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К плюсам обращения в интернет-компанию относят:

Неизмеримо большие, чем это может позволить себе фрилансер, траты ресурсов на продвижение сайта. Естественно, данное обстоятельство сказывается на результате; Многие действия по продвижению сайта в агентстве выполняются одновременно. Один человек делать несколько, требующих напряжённого внимания дел, сразу выполнять не в состоянии; Вашим проектом будет заниматься целая команда, у каждого из её членов своя специализация. Как вы думаете, кто лучше справится с СЕО-оптимизацией — один, пусть даже очень опытный, специалист или целая команда специалистов? Полагаем, ответ на этот вопрос очевиден.

Недостатками обращения в СЕО-компанию являются:

Высокие, по сравнению с тем, что обычно берут фрилансеры, цены на SEO-оптимизацию. Они могут различаться в десять, а иногда и в более раз; Трудность выбора подходящей компании. Если не туда попадёте, ваш проект может просто затеряться среди себе подобных. Деньги взимать будут, а за некачественную работу никто не ответит.

Чтобы правильно самостоятельно выбрать хорошую СЕО-компанию, нужно учесть массу факторов, найти, просмотреть и изучить очень большое количество информации. Это не только требует много времени, но и определённого уровня знаний по СЕО. На помощь приходит рейтинг SEO-компаний. Там уже за вас всё проанализировали, вынесли окончательный вердикт каждой из них. Если рейтинг составлен авторитетной организацией, на него вполне можно полагаться. По крайней мере, это будет точно лучше, чем если бы вы попытались сделать ту же работу сами либо наняли непрофессионала.

Раскрутка сайтов в Минске практически ничем не отличается от таковой в крупных российских городах. Местную специфику, конечно, приходится учитывать, но, ввиду сходства двух стран и народов, это не представляет большой проблемы.

Как выбрать SEO-компанию

Часто выбор совершается на основании рекомендаций близких людей или авторитетных личностей в сфере рекламы и маркетинга. Однако поиском можно заняться и самостоятельно, используя социальные сети, digital-рейтинги и тендерные площадки.

Все агентства создают коммерческие аккаунты в соцсетях и привлекают клиентов посредством групп и каналов. Покупателю достаточно опубликовать своё предложение и ждать откликов. Но есть риск получить некачественную работу.

При поиске исполнителей с помощью изучения рейтингов невозможно наткнуться на новичков и дилетантов. Этот вариант подходит тем, у кого есть деньги, а проект нужен как можно быстрее. Но всё равно сначала лучше почитать отзывы и посмотреть предыдущую деятельность. Самыми надёжными рейтингами считаются:

Рейтинг «Байнета»

Рейтинг «Рунета»

Рейтинг «CMS magazine»

Принцип действия тендерных площадок: заказчик размещает вакансию с условиями сотрудничества, а исполнители отключаются, если их устраивают выдвинутые требования. Самая популярная платформа – workspace.

Основные критерии выбора

Для многих клиентов главный вопрос заключается в стоимости, а не в качестве. Цены на SEO-оптимизацию высокие у самых узнаваемых и развитых агентств, низкие – у новичков. Но не всегда стоит обращать внимание только на стоимость, есть и другие параметры:

Официальный договор. В нём должен быть прописан предмет, условия и стоимость оказываемых услуг;

Место в рейтинге или опыт в SEO. Если компания не раскручена, то вряд ли продвижение сайта заказчика окажется успешным;

Количество активных и удачно завершённых проектов. Изучая успешные кейсы компании, предоставляется возможность посмотреть отзывы, качество проекта, найти рекомендации постоянных партнёров;

Наличие знаний по теме сайта, товаров или услуг заказчика;

Клиентоориентированность. Организация с большим опытом и авторитетностью заботится о своей репутации. Сотрудников учат общаться с клиентами и отвечать на их вопросы оперативно, понятно и вежливо.

Скорость выполнения проекта.

Успешная раскрутка сайтов в Минске понадобится даже тем, кто уже обращался за этой услугой. Так как алгоритмы поиска всё время улучшаются и изменяются. А это означает, что сайту тоже необходимо успевать обновляться, изменяться, актуализироваться под текущие реалии, а также привлекать новых посетителей и сохранять позиции в поисковых системах.

Частное предприятие «Кропас» УНП 192965226