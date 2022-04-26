«Через три дня после зарплаты денег уже нет». Случчанка рассказала, как берёт деньги в долг

Меня зовут Ольга. Я случчанка. У меня есть муж и двое детей. Мы обычная семья, не алкоголики, не тунеядцы, а денег постоянно не хватает.

Мой муж по слуцким меркам получает неплохо — около 1000 рублей, я меньше — где-то 500 рублей.

Вроде бы грех жаловаться, но денег не хватает. Конечно, мы не голодаем, на тарелку супа всегда найдётся, но хочется жить нормально и дать лучшее детям.

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А жить хорошо выходит только первые три дня после зарплаты.

Деньги получили. Заплатили за «коммуналку», свет, газ, воду. Это минимум 150 рублей, а ещё надо заплатить за интернет, мобильные телефоны. Много уходит и на детей: школьное питание, дополнительные занятия, разные сборы. Вот моя зарплата и закончилась.

А впереди ещё три недели жить и море трат. Деньги просто улетают из кошелька. Одалживать мы не привыкли, да и у кого? Всем деньги нужны в наше время. А кредит на продукты брать просто смешно. Поэтому для себя нашла вариант, который помогал мне уже не один раз.

Когда деньги заканчиваются, я беру своё золотое кольцо и иду в ближайший ломбард. Закладываю его, получаю деньги на руки, а с зарплаты выкупаю кольцо обратно.

Конечно, сумма, которую мне дают за кольцо, намного меньше его реальной стоимости, но я знаю, что с зарплаты точно заберу его обратно, поэтому меня такие условия устраивают.

За пользование деньгами сумма выходит где-то 20 рублей. Мне кажется, что это не так много. Зато не надо ни у кого просить.

Стараюсь не превращать походы в ломбард в что-то постоянное, но пользуюсь, когда срочно нужны деньги. Например, недавно дочку пригласили на день рождения, у мужа сломалась машина. Вот такие непредвиденные траты больше всего выбивают из колеи.