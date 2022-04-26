МАРТ отменяет мартовское постановление «О регулировании цен на социально значимые товары». В стране переходят к новым принципам регулирования цен — ежемесячный шаг повышения не должен превышать 1,2%. Такой режим будет действовать до конца 2022 года.

В новый список товаров включили 15 категорий продуктов питания.

Реклама

Товары, на которое установили ежемесячное ограничение повышения цен: