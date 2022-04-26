МАРТ отменяет мартовское постановление «О регулировании цен на социально значимые товары». В стране переходят к новым принципам регулирования цен — ежемесячный шаг повышения не должен превышать 1,2%. Такой режим будет действовать до конца 2022 года.

В новый список товаров включили 15 категорий продуктов питания.

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Товары, на которое установили ежемесячное ограничение повышения цен:

  1. Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, за исключением хлебов с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютена пшеничного), масла растительного.
  2. Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной, за исключением хлебов с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютена пшеничного), молочных и яичных продуктов, хлебов для тостов, хлебцев (хрустящих, зерновых, экструзионных и других), лаваша и иного национального хлеба, сдобных булочных изделий.
  3. Сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твёрдых сортов пшеницы (макароны, вермишель, спагетти, рожки и прочие сухие макаронные изделия, относящиеся к группам Б и В), за исключением изделий макаронных быстрого приготовления.
  4. Говядина (кроме бескостного мяса).
  5. Свинина (кроме бескостного мяса).
  6. Куры (цыплята, включая бройлеров).
  7. Молоко коровье питьевое.
  8. Кефир из коровьего молока.
  9. Сметана из коровьего молока.
  10. Яйцо куриное свежее.
  11. Масло сливочное из коровьего молока или сливок.
  12. Каши для детского и диетического питания.
  13. Консервы мясные для детского и диетического питания.
  14. Сухие молочные смеси для детского и диетического питания.
  15. Консервы фруктовые для детского и диетического питания.