МАРТ отменяет мартовское постановление «О регулировании цен на социально значимые товары». В стране переходят к новым принципам регулирования цен — ежемесячный шаг повышения не должен превышать 1,2%. Такой режим будет действовать до конца 2022 года.
В новый список товаров включили 15 категорий продуктов питания.
Товары, на которое установили ежемесячное ограничение повышения цен:
- Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, за исключением хлебов с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютена пшеничного), масла растительного.
- Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной, за исключением хлебов с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютена пшеничного), молочных и яичных продуктов, хлебов для тостов, хлебцев (хрустящих, зерновых, экструзионных и других), лаваша и иного национального хлеба, сдобных булочных изделий.
- Сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твёрдых сортов пшеницы (макароны, вермишель, спагетти, рожки и прочие сухие макаронные изделия, относящиеся к группам Б и В), за исключением изделий макаронных быстрого приготовления.
- Говядина (кроме бескостного мяса).
- Свинина (кроме бескостного мяса).
- Куры (цыплята, включая бройлеров).
- Молоко коровье питьевое.
- Кефир из коровьего молока.
- Сметана из коровьего молока.
- Яйцо куриное свежее.
- Масло сливочное из коровьего молока или сливок.
- Каши для детского и диетического питания.
- Консервы мясные для детского и диетического питания.
- Сухие молочные смеси для детского и диетического питания.
- Консервы фруктовые для детского и диетического питания.