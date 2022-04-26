Слуцкий комбинат хлебопродуктов украсили рисунками-муралами, на которых изображены хлебные поля, цветы и птицы.

Слуцкий комбинат хлебопродуктов украсили муралами

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Слуцкий комбинат хлебопродуктов украсили муралами
Фотографии: Алексей Скрынников

Слуцкий комбинат хлебопродуктов украсили муралами

 