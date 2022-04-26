«Помню, первое время люди впадали в радиационный психоз». Мнение ликвидатора о том времени

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, разрушился атомный реактор, а в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. За этим последовали многочисленные жертвы. В Беларуси 26 апреля — день общенародной скорби. Свои воспоминания об этой поре в редакцию принёс Михаил Тарасевич, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Но он взорвался

«После той трагедии прошло 36 лет. Что изменилось на нашей белорусской земле? — написал Михаил Тарасевич. — В нашей поликлинике узнал, что на учёте состоят 904 человека — ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, переселенцы, их дети, которые родились уже после аварии.

Авария на ЧАЭС изменила жизнь миллионов людей и уносит жизни по сей день. Помню, как в первое время растревоженные чернобыльским взрывом люди впадали в радиационный психоз, страх. Они не знали, кому и чему верить, что делать. Некоторые убегали, куда глаза глядят, забыв самое главное — документы. Позже про это мне расскажет подполковник милиции А. П. Бранкевич, начальник паспортно-визовой службы Слуцкого РОВД.

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В ликвидации аварии тогда принимали участие 25-35-летние ребята, люди с огромной ответственностью: пожарные, правоохранители, военнослужащие. Они прилагали огромные усилия для стабилизации радиационной обстановки. Многие заплатили своим здоровьем и даже жизнью.

Привыкали к радиации

35 лет прошло, и к радиации начали привыкать на поражённых территориях, собирать грибы, ягоды с недопустимым уровнем радиации.

Когда в нашу жизнь ворвался коронавирус, ликвидаторы ЧАЭС отошли на второй план. Пропали ежегодные медосмотры, а на приём к врачу узкой специальности не всегда попадёшь. А есть люди с группой инвалидности… В Слуцкой поликлинике раньше на приёме были врачи, которые наблюдали за здоровьем ликвидаторов. Последней ушла на заслуженный отдых Анна Юрьевна Агуренкова, врач-терапевт. Кто теперь даст объективную оценку последствий для здоровья ликвидаторов ЧАЭС?».

Ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС посвящается:

Нельзя ушедших забывать…

Чернобылю уж 36 пробило.

С тех пор пытаемся понять,

А что тогда на самом деле было?

Вот на рассвете поднял нас звонок.

Сказали, что в Чернобыле случилась

Авария. Мы быстро, кто как мог,

Явились. Так уж получилось.

А Вася первым с ППС ушёл.

Куда-то делись споры, огорченья,

В Чернобыль ехать нужно всем.

А у Петра тогда был день рожденья…

Была Наровля, Хойники, Заря, Лесная…

Мы боль людскую взяли на себя.

И день, и ночь, усталости не зная.

Спасали, помогали — и не зря.

Любую дату сердцем принимаю,

Но тот апрель терзает душу мне.

С молитвой матери и верованием в Бога

Сражались там мы, словно на войне.

Ушли из жизни многие ребята,

Теперь их так нам стало не хватать,

Пусть наша память останется свята,

Нельзя ушедших забывать!

М.М. Тарасевич, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС