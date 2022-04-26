«Этим оберегом мама хотела защитить меня от радиации». Как милиционеры из Слуцка вспоминают ликвидацию аварии в Чернобыле

36 лет белорусы живут под знаком чёрной беды, имя которой – авария на Чернобыльской АЭС. Трагедию, случившуюся 26 апреля 1986 года, не удалось полностью преодолеть до сих пор. И она была бы многократно ужаснее, если бы на её пути не встали ликвидаторы: пожарные, военные, шахтёры, милиционеры.

72 слуцких милиционера приняли участие в ликвидации последствий аварии на АЭС. Первыми из них уже на третий день были направлены Владимир Нимера и Александр Александрович. В первых рядах были также офицеры и сержанты милиции В.А. Дичковский, В.Г. Дуткин, Н.Л. Шустер, М.К. Хромов, А.В. Чечет и другие, врачи В.П. Мисюченко, В.М. Аскабович, В.В. Кудрявцев, Ю.И. Кореньков. 13 человек из Слуцка находились в поражённой зоне после закрытия «саркофага».

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Вспоминает Владимир Нимера: «Сотни машин везли к реактору бетон. Километров за 30 от реактора мы встречали их, формировали колонну и сопровождали её. Когда до АЭС оставалось около километра, водителей высаживали. За руль садились люди в спецодежде и везли груз по назначению. Из защитных средств выдавали респираторы или плотные марлевые повязки».

Майор милиции Валерий Короленко, начальник Слуцкого отделения ГАИ, в сентябре 1987 года возглавил сводный отряд инспекторов ГАИ Миноблисполкома в Чернобыльской зоне. Валерий Павлович при себе имел персональный дозиметр новой конструкции, который после окончания службы в Чернобыле доставил в Минск. Там учёные Института радиологии использовали показания прибора для изучения ситуации в зоне ЧАЭС. Из воспоминаний Короленко: «Кроме имён товарищей, в моей памяти навсегда остался кусочек хлеба, завёрнутый в мамин платок. Я обнаружил его случайно, когда мы, прибыв в зону, переодевались в специальную форму. Этим оберегом мама хотела защитить меня от радиации. Милая моя мама, тебя уже нет, но сухарик, к которому ты прикасалась, — со мной…»

Летом 1986 года Анатолия Бранкевича, бывшего начальника паспортно-визовой службы Слуцкого ГРОВД, командировали в Хойникский район, где он также возглавил паспортную службу. Из воспоминаний Анатолия Павловича: «Узнав о смертельной опасности, народ бросил всё и начал уезжать кто куда мог, забыв о документах. На новых местах у таких людей возникла масса проблем: прописка, трудоустройство и так далее. Поэтому возвращались и восстанавливали документы».

Из воспоминаний Николая Черкаса, сержанта милиции, который нёс службу по охране госимущества в 10-километровой зоне: «Эвакуация уже почти была завершена. Оставались люди, которые вывозили скот, сельхозтехнику, вывозили ценности. Дома культуры, школы, больницы, магазины, предприятия – всё надо было охранять».

Из воспоминаний Михаила Тарасевича, ветерана Слуцкого РОВД и участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС: «Память хранит многие эпизоды того времени – это и дороги, забитые тракторами и комбайнами, машинами с различным грузом, телегами. В деревнях — бесхозные куры, бегали с опущенными ушами кролики, коты, собаки… Никогда не забыть плачущих детей. На лицах взрослых — растерянность. Боль, тоска людей, уходящих не по своей воле от своих домов и родительских могил».