Возможно, отопление отключат к концу этой недели. Всё будет зависеть от погоды. Об этом «Кур’еру» сообщила Вероника Трунова, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Слуцкого райисполкома.

Для того чтобы отключить отопление, среднесуточная температура должна держаться в течение пяти дней не ниже 8°C. По прогнозу слуцкой метеостанции, послезавтра, 28 апреля, у нас ожидаются заморозки до минус 2°C. Поэтому решения об отключении пока нет.

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Напомним, что в 2021 году отключать отопление в жилых домах начали с 30 апреля.