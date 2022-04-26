Блюда, которые стоит попробовать в Греции

Если вы едете отдыхать в Грецию, мы расскажем вам о популярных блюдах этой страны. Многие вам уже известны, но немного по другим рецептам и видам. Вот вам ТОП-5 популярных греческих блюд.

Мусака

Мусака – одно из популярных блюд в Греции. Способов приготовления этого блюда очень много, что позволяет импровизировать возле плиты. Простыми словами, Мусака – это овощная запеканка из баклажанов с мясным фаршем, заправленная соусом и сыром. Сейчас Мусаку готовят не только в Греции, но и в Турции, Болгарии и Молдове.

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Гемиста

Гемиста – фаршированные овощи. Популярное блюдо для весеннего периода. Чаще всего, для фаршировки используют болгарские перец. Уверены, вы подобное пробовали и в Беларуси. Греки выбирают болгарский перец из-за высокого уровня содержания С. Ещё в Греции фаршируют и баклажаны, и кабачки, и помидоры, и сладкий репчатый лук. Начинки бывают разные: и с мясом, и с рисом и овощами.

Сувлаки

Сувлаки – это греческий шашлык. Маленькие кусочки мяса, которые зажариваются на углях на деревянных шпажках. В основном, готовятся из курицы и свинины. Сувлаки в Греции доступное и любимое блюда. Его любят все и везде.

Хорьятики

Хорьятики – больше известный для нас как греческий салат. Он делается из свежих овощей, оливок сыра фета и оливкового масла. Салат обычно едят первым, чтобы утолить свой голод перед основными блюдами. Салатом подаётся с хлебом.

Долмадес

Это как голубцы, только в виноградных листьях. Отличие не только в листьях, но и в начинке. Она вегетарианская. С рисом смешиваются орехи, зелень, семечки, морковь. Очень редко – из рыбы, еще реже – из мяса. Это основное горячее блюдо, которое поливают лимонным соком и оливковыми маслами.

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