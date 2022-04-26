В Беларуси повышаются предельные минимальные цены на алкогольные напитки, сообщает МАРТ. Ведомство пояснило, что это связано с изменением ставок акцизов с 1 января и ростом материальных затрат.
Как изменится предельная минимальная отпускная цена:
- на спирт-сырец этиловый из пищевого сырья, проданный для производства этилового спирта ректификованного (с нулевой ставкой акциза), цена без НДС составит 20,39 рубля за декалитр безводного спирта;
- на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, используемый для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков, лекарственных средств (без учёта акциза), цена без НДС составит 25,07 рубля за декалитр;
- на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учётом акциза) цена без НДС составит 81,67 рубля за декалитр;
- на алкогольные напитки крепостью свыше 28% цены установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40%: без НДС — 5,79 рубля, а с НДС — 7,66 рубля;
- цена на вина «плодовые креплёные марочные, улучшенного качества и специальной технологии» составит 3,54 рубля за 0,7 литра крепостью 18% без НДС на условиях франко-отправления.