В Беларуси повышаются предельные минимальные цены на алкогольные напитки, сообщает МАРТ. Ведомство пояснило, что это связано с изменением ставок акцизов с 1 января и ростом материальных затрат.

Как изменится предельная минимальная отпускная цена:

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