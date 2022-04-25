84-летний случчанин Иван Филиппович столкнулся с проблемой, объяснения которой сам не нашёл и обратился в «Кур’ер». Мужчине отказывают на АЗС в продаже бензина в канистру. Узнали, какие нормативные документы есть на этот счёт и что ответили на этот вопрос на АЗС.

«Я живу в частном секторе Слуцка. В хозяйстве имею много мототехники (мотоблок, скутер, бензопила, бензокоса). Нужен бензин для её работы. Добывать бензин на АЗС — проблема. В канистры бензин не отпускают, причину не называют. Нельзя в канистру — и всё», — рассказал Иван Филиппович.

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Так можно или нельзя

Вопрос о возможности продажи топлива на АЗС в канистры затронут в Указе Президента Республики Беларусь N 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Там, в частности, говорится, что розничная торговля нефтепродуктами (автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо) осуществляется только через топливораздаточные колонки автозаправочных станций в серийно установленные организацией-изготовителем топливные баки транспортных средств и металлические канистры.

На заправке «Лукойл» в Слуцке сказали, что у них топливо можно купить в металлическую канистру или в пластиковую, но на которой есть соответствующая маркировка о том, что канистра предназначена для топлива.

В службе АЗС «Белоруснефть» ответили, что на их заправках разрешено продавать топливо только в металлические канистры.

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