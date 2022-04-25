Узнали о своеобразном рекорде в Слуцке. Помните, как 13-14 апреля случчане скупали сахар? В одном из крупных магазинов человек купил сахара на 1300 рублей!

Это, если что, более 700 пачек (700 кг). Так вот:

Если партию перепродать по новым ценам, то можно наварить минимум 400 рублей.

Если это про запас, то одному хватит лет на 25, а на семью из трёх человек – лет на 8. Если же сохранять высокий уровень потребления (42 кг сахара, т.е. сахар и сладости, кондитерские изделия, напитки в пересчёте на сахар), то одному хватит на 16 лет.

Ещё можно выгнать 1400 пол-литровых бутылок самогона. И больше года «соображать на троих» не просыхая.

Как писали подписчики нашего телеграм-канала «Слуцкая телега», мужчина работает в электросетях, и если иметь пасеку на 100 ульев, то все 700 кг уйдут на зимнюю подкормку.