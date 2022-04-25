Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 18 по 24 апреля. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Юрий Шкода (@yugagarin1)

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Публикация от @roman_kaiko

 

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Публикация от Ангелина (@mikula_angelina)

 

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Публикация от Алла Белькевич (@alla_belkevich)

 

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Публикация от Алёна (@alencha_space.sinner_)

 

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Публикация от Анастасия (@nastassia_korenkova)

 

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Публикация от sasha prokhorevich (@sasncez)

 

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Публикация от Владислав Михнюк (@mikhniukvladislav)

 

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Публикация от Владислав Михнюк (@mikhniukvladislav)