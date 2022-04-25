Корреспонденты и постоянные читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в конце прошедшей недели.

Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото)
Фотографии: Алесь Достанко

Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото)

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Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото)

Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото)
Фотографии: Александр Большой

Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото)

Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото)
На набережной устанавливали сцену для майских праздников. Фотографии: Ольга Паздерина
Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото)
Дожди оказались затяжными
Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото)
В конце недели случчане закупались продуктами к Пасхе
Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото)
В продаже появилось детское рапсовое масло
Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото)
Фотографии: Александр Шелехов

Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото) Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото)

Пасха и дожди. Что происходило на улицах Слуцка в конце прошлой недели (фото)
Река Случь разлилась из-за дождей. Фотографии: Сергей
Дожди и детское рапсовое масло. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Фотографии: Ольга Паздерина

Дожди и детское рапсовое масло. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

Дожди и детское рапсовое масло. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Фотографии: Инна Шилович

Дожди и детское рапсовое масло. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

 

 

 