«Торговали не всегда продукцией со своих огородов». Почему вместо мини-рынка на 14 Партизан в Слуцке сделали газон

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«Торговали не всегда продукцией со своих огородов». Почему вместо мини-рынка на 14 Партизан в Слуцке сделали газон
Фотографии: Ольга Паздерина

Полторы недели назад на месте мини-рынка на 14 Партизан коммунальщики разработали грунт и сделали газон, убрали крытые торговые места. Елена Дубовик, начальник отдела торговли и услуг Слуцкого райисполкома, подробно пояснила газете «Слуцкі край», почему это произошло.

Елена Дубовик рассказала, что на 14 Партизан была площадка на 8 торговых мест для физлиц, которые должны были продавать излишки со своих огородов, и что это нельзя назвать мини-рынком. Но случчане продавали сельхозпродукцию не на отведённой площадке, а на «зелёной зоне и тротуаре, усложняя движение пешеходов. Торговали не всегда продукцией со своих огородов, без удостоверяющих документов».

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Что ещё было не так с мини-рынком:

  • оставалось много мусора;
  • жильцы прилегающих многоэтажек жаловались, что из-за транспорта торговцев не могут припарковать свои машины во дворах;
  • возникали конфликты между торговцами, приходилось вызывать даже милицию;
  • торговцы игнорировали соблюдение санитарных требований и правил торговли.
«Торговали не всегда продукцией со своих огородов». Почему вместо мини-рынка на 14 Партизан в Слуцке сделали газон
Март 2022 года. Мини-рынок на 14 Партизан. Фото: Алесь Достанко

«Из-за этих многочисленных нарушений и было принято решение о закрытии торговой площадки на улице 14 Партизан», — сказала начальник отдела торговли и услуг.

Торговую площадку на 10 мест сделали на улице Социалистической, рядом с магазином «Евроопт».