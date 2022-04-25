Слуцкий райисполком опубликовал программу первомайских праздников.

Пятница, 29 апреля

Центральная площадь города

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10.00. Торжественная церемония открытия Доски почёта Слуцкого района с фотографиями передовиков производства по итогам работы за 2021 год.

РАНЕЕ. Стало известно, кто попадёт на Доску почёта в Слуцке в 2022 году — список.

Воскресенье, 1 мая

Городской парк культуры и отдыха