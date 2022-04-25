Слуцкий райисполком опубликовал программу первомайских праздников.
Пятница, 29 апреля
Центральная площадь города
- 10.00. Торжественная церемония открытия Доски почёта Слуцкого района с фотографиями передовиков производства по итогам работы за 2021 год.
РАНЕЕ. Стало известно, кто попадёт на Доску почёта в Слуцке в 2022 году — список.
Воскресенье, 1 мая
Городской парк культуры и отдыха
- 11.00 — 15.00. Концертная программа коллективов любительского творчества с чествованием профсоюзных активистов.
- 15.00 — 18.00. Танцевальная программа.
- 20.00 — 22.00. Молодёжная дискотека.
- 11.00 — 16.00. Работа выставки обрядовых кукол, выставки детских творческих работ, мастер-классы по плетению поясов, изготовлению куклы из ниток, показ батлеечного спектакля, детский игровой баттл, работа интерактивной площадки (аквагрим), спортивной площадки.
- 10.00. Работа детских аттракционов.