Слуцкий райисполком опубликовал программу первомайских праздников.

Пятница, 29 апреля

Центральная площадь города

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  • 10.00. Торжественная церемония открытия Доски почёта Слуцкого района с фотографиями передовиков производства по итогам работы за 2021 год.

РАНЕЕ. Стало известно, кто попадёт на Доску почёта в Слуцке в 2022 году — список.

Воскресенье, 1 мая

Городской парк культуры и отдыха

  • 11.00 — 15.00. Концертная программа коллективов любительского творчества с чествованием профсоюзных активистов.
  • 15.00 — 18.00. Танцевальная программа.
  • 20.00 — 22.00. Молодёжная дискотека.
  • 11.00 — 16.00. Работа выставки обрядовых кукол, выставки детских творческих работ, мастер-классы по плетению поясов, изготовлению куклы из ниток, показ батлеечного спектакля, детский игровой баттл, работа интерактивной площадки (аквагрим), спортивной площадки.
  • 10.00. Работа детских аттракционов.