Греция Low Cost. Автобусный тур с отдыхом на море в 2022 году

Греция Low Cost — это уникальное предложение, которое представляет из себя отличный вариант для вашего летнего отпуска на берегу Эгейского моря прямо у подножия горы Олимп по доступной цене.

Помимо этого, вы посетите уникальные места в Румынии: Кеиле Биказулуй (Cheile Bicazului), Лакул Рошу (Lacul Roșu), озеро Биказ.

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Заселение осуществляется в комнаты, в которых есть мини-кухня, кондиционер, телевизор, балкон — в общем, всё, что нужно для отличного отдыха.

Летний сезон в данном регионе длится 180 дней благодаря географическому положению горы Олимп и Эгейского моря, которые дают нам хорошую тёплую погоду, идеальную для загара.

В стоимость тура входит:

Трансфер в обе стороны;

Проживание 7 ночей в Греции;

Проживание две ночи в Румынии;

Экскурсии в Кеиле Биказулуй, Лакул Рошу, озеро Биказ, Салоники.

В стоимость тура не входит:

Питание;

Мед. страховка — 7 €;

ПЦР-тест в Беларуси – 50BYN;

Экспресс-тест в Греции – 10-15 евро;

Местный налог (Греция) — 7 €;

Виза 35 евро + сервисный сбор визового центра;

Туруслуга — 60 BYN; дети — 45 BYN до 13 лет;

Дополнительные экскурсии в Греции.

Описание

Лептокария, несмотря на близость многих исторических памятников, всё-таки больше славится пляжным отдыхом, ухоженностью курортной зоны, уникальным географическим положением в одной из самых солнечных точек Греции.

Отдых в Лептокарии – не для тех, кто любит долго поспать или сидеть по часу с газетой и утренним кофе, ведь рассветное время и закат могут подарить вам самые восхитительные, незабываемые мгновения вашего путешествия.

Только представьте на минуту, как раскалённый красный солнечный диск извергается глубокими синими водами Эгейского моря, и сам Олимп торжествует, приветствуя ещё один новый день.

Ранним утром морская вода достаточно тёплая, поэтому не упустите шанс окунуться в море на рассвете, это подарит вам заряд сил и энергии не только на предстоящий день, но и на ближайший год до следующего отпуска.

Салоники, Фессалоники — второй по величине город Греции с населением, вместе с пригородными территориями, более 1 104 460 человек.

Согласно преданию, город основал македонский царь Кассандр и назвал в честь своей жены Фессалоники, единокровной сестры Александра Великого.

Программа Тура (Минск, Брест, Лептокария, Кеиле Биказулуй, Брест, Минск)

День 1:

18:00 — отправление из Минска.

В 23:00 -23:30 — отправление из Бреста.

Транзит через Польшу, Словакию, Венгрию.

Ночной переезд.

День 2:

23:00 – 01:00 — Прибытие в Румынию, город Пьятра-Нямц.

Заселение в отель, ночлег.

День 3:

10:00 — завтрак (за доп. плату). Выселение из отеля.

11:00 — экскурсия с русскоязычным гидом по старому городу Брашову (исторический центр с пешеходной улицей, Чёрная Церковь), подъём на гору Тымпа, где открывается панорама на весь средневековый город.

Немного свободного времени на прогулку.

14:00 — выезд к замку Дракулы. Экскурсия по замку, свободное время на перекус.

Свободное время.

18:00 — отправление в Грецию.

Ночной переезд.

День 4:

10:00 – 12:00 — прибытие в Лептокарию или Паралия Катерини. Информационная встреча с местным представителем, который подробно расскажет о местности, магазинчиках, пляже, ресторанах и тавернах. Показываем, какие можно взять дополнительные экскурсии.

После 14:00 — заселение.

На море пребываем 7 ночей.

День 11:

Освобождение номеров до 11:00. Сдача экспресс-тестов.

Прощаемся с Эгейским морем. В 12:00 выезжаем в город Салоники на обзорную экскурсию.

Свободное время.

19:00 — отправляемся домой через Румынию.

Ночной переезд.

День 12:

11:00 – 12:00 — прибытие в красивейший заповедник Румынии Кеиле Биказулуй (Cheile Bicazului), одно из наиболее впечатляющих природных мест Румынии, расположенное на северо-востоке страны в Восточных Карпатах. Оно является самым глубоким и длинным в Румынии и соединяет провинции Молдова и Трансильвания. Лакул Рошу (Lacul Roșu) является природным озером, образованным в 1837 году и расположенным вдоль ущелья у подножья Hasmasul Mare, озеро Биказ. Экскурсии, катание на лодках.

Заселение в отель ориентировочно в 18:30.

Ночлег.

День 13:

09:00 – 10:00 — завтрак (за доп. плату).

Прощаемся с красивой Румынией и отправляемся домой.

Транзит через Венгрию, Словакию, Польшу.

Ночной переезд.

День 14:

Прибытие в Брест ранним утром.

Прибытие в Минск днём.

Примечание

Дополнительные экскурсии в Греции (по желанию):

Монастыри Метеоры – 30 евро;

Олимп – 17 евро;

Круиз на о.Скиатос – 35 евро.

Термальные источники Эдессы – 22 евро.

Дополнительные экскурсии

Монастыри Метеоры (30 €) — один из крупнейших монастырских комплексов в Греции, прославленный прежде всего своим уникальным расположением на вершинах скал. Монашеский центр был образован около X века и с тех пор существует непрерывно. В 1988 году монастыри были включены в список объектов всемирного наследия. По административно-церковному делению входит в митрополию Стаги и Метеор Элладской православной церкви.

Шесть действующих православных монастырей расположены на вершинах грандиозных скал, находящихся на ровной поверхности Фессалийской равнины. Скалы достигают в высоту 600 метров над уровнем моря и являются редким геологическим явлением. Они образовались более 60 миллионов лет назад и являлись каменистым дном доисторического моря, находившегося на месте равнины

Олимп (17 €) — наиболее высокий горный массив в Греции (2917 м). Национальный парк. Гора расположена на северо-востоке Фессалии. В древности служила естественной границей Фессалии и Македонии. Три самые высокие вершины Олимпа называются Митикас (2917 м), Сколио (2912 м) и Стефани (2905 м).

В древнегреческой мифологии Олимп — священная гора, место пребывания богов во главе с Зевсом. В связи с этим греческих богов часто именуют «олимпийцами». На северном склоне находился город-святилище македонян — Дион, то есть город Зевса.

Круиз на остров Скиатос (35 €) – прекрасная возможность почувствовать колорит греческих островов. Этот очаровательный остров с богатым историческим прошлым и восхитительной природой привлекает многочисленных туристов со всего мира. Остров Скиатос – это живописные бухты, окружённые вековыми соснами, старинные монастыри, узкие улочки городков и деревень с белоснежными домами, традиционные таверны и ресторанчики, манящие аппетитными ароматами греческой кухни, а также чудесные пляжи.

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