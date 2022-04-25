Пасха в Солигорске: освятили куличи под дождём, а в полночь прошли крестным ходом

Пасхальная суббота 2022 года. Над Солигорском идёт мелкий дождь. На площади при соборе Рождества Христова выставлены столы, на которых для освящения куличи и снедь.

В корзине молодой мамы, при которой маленькая дочь, видны самодельные куклы. А вот пожилая женщина тревожно посматривает на свой кулич и прячет опять. Рассказала корреспонденту свою беду: «В пятницу, когда тесто на куличи почти было готово, чтобы сажать в электропечь, пришли электрики, отключили энергию и стали менять счётчик. Не знаю, что получилось», — говорит Лидия Николаевна.

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Дождь не помешал, освящение состоялось. Присутствовало на первой сессии около трёхсот прихожан.

В Солигорске традиция: в полночь с субботы на воскресенье проходит крестный ход вокруг храма Рождества Христова. К этому времени солигорчане приходят посмотреть и поучаствовать в шествии. На этот раз народу было очень много.