Люди недели в Слуцке: воссоздал бабушкин рецепт, завёл породистую корову

Герои последних двух недель в «Кур’ере» — это парень, который с 15-й попытки воссоздал рецепт кулича своей бабушки, случчанин-однокашник Гагарина, хозяин дорогой коровы из Шотландии и обычная пенсионерка, которой приходится экономить.
Артём Тамкович
Артём Тамкович работает пекарем в Минске. Он решил воссоздать рецепт кулича своей бабушки. Брал за основу куличи из интернета и что-то менял. С 15-й попытки у молодого человека получилось воссоздать «максимально классический» бабушкин кулич.
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Валентина Переходюк
Валентина Переходюк (Валетко) родом из Заполья, но большую часть жизни прожила в Слуцке и работала продавцом. Она ветеран труда. Сейчас женщине 71, а пенсия у неё 378 рублей. Женщина поделилась тем, как распределяет бюджет. Она скромно питается, покупает одежду раз в два года и умудряется откладывать на подарки детям.
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Леонид Севрук
Леонид Севрук живёт в Брановичах. Он единственный в округе держит корову. Это айрширская порода, которая родом из Шотландии и даёт жирное и качественное молоко. Корову зовут Сушка, и она стоила $2000. «Молоко вкусное, хорошее. Я перестал есть мясо. Полторашку молока выпьешь — больше и не хочется есть», — говорит Леонид.
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