Как выглядели победительницы «Мисс мира» в молодости и спустя годы

15 апреля 1951 года считается днём рождения международного конкурса красоты «Мисс мира». В этот день у рекламного агента Эрика Морли из Лондона возникла идея организовать конкурс, финал которого состоялся 29 июля. Конкурс прошёл в Лондоне, в театре «Лицеум». В нём участвовали 21 британка и 5 представительниц других стран. Мы взяли несколько победительниц и посмотрели, как они похорошели с годами, пишет Onliner.

Кикки Хоккансон, 1951

Кики стала первой победительницей конкурса «Мисс мира», прошедшего в Лондоне в 1951 году. Тогда ей было 22 года. Она представляла Швецию и была единственной победительницей конкурса в бикини, прошедшего во время ее коронации. В качестве приза девушка получила чек на 1 тысячу фунтов стерлингов и ожерелье.

15 апреля 1951 года считается днем рождения международного конкурса красоты «Мисс мира». В этот день у рекламного агента Эрика Морли из Лондона возникла идея организовать конкурс, финал которого состоялся 29 июля. Конкурс прошел в Лондоне, в театре «Лицеум». В нем участвовали 21 британка и 5 представительниц других стран. Мы взяли несколько победительниц и посмотрели, как они похорошели с годами.

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Норма Каппальи, 1960

Аргентинка Норма Каппальи, ставшая первой представительницей своей страны, выигравшей конкурс «Мисс мира», погибла в Буэнос-Айресе. Женщину погубил не коронавирус, а неосторожный водитель.

Лесли Лэнгли, 1965

Звание «Мисс мира» в 1965 году получила 20-летняя британка Лесли Лэнгли. Вершиной творческой карьеры Лэнгли стала эпизодическая роль в одной из серий «Бондианы».

Мари Стэвин, 1977

1977 год, мисс мира становится представительница Швеции, Мари Стэвин (1957 года рождения), количество участниц составило 62. Так же как и многие победительницы, снималась в фильме о Джеймсе Бонде.

Жизель Ларонде, 1986

В том году в конкурсе победила представительница Тринидад и Тобаго, Жизель Ларонде (1963 года рождения). После завоевания титула она использовала свой призовой фонд для обучения в Лондонском университете, где получила степень в области социологии и коммуникаций.

Анета Кренглицкая, 1989

Анета Кренглицкая родилась 23 марта 1965 года в Польше, на данный момент ей 57 лет. До участия в конкурсе «Мисс Польша» была участницей группы современных танцев в университете. А в ноябре 1989 года в возрасте 24 лет выиграла в конкурсе «Мисс мира».

Жаклин Агилера, 1995

Жаклин Агилера — победительница «Мисс мира — 1995». Родилась 17 ноября 1976 года в Валенсии, штат Карабобо. Она стала пятой женщиной из Венесуэлы, коронованной этим титулом.