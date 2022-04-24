Дин Карназес считается одним из самых знаменитых бегунов на сверхдлинные дистанции. Этакий Форрест Гамп 21-го века. На его счету рекордное число забегов в экстремальных условиях: 50 марафонов (по 42 км) за 50 дней подряд, 560 км он пробежал за 80 часов да ещё и без сна. И вообще, он является призёром многих ультрамарафонов по 217 км. Как же у него получается, рассказывает Onliner.

В попытках выяснить, в чём секрет такой выносливости, было проведено множество исследований. Аэробные тесты ультрамарафонца показали отличные результаты, как и у других спортсменов. Тогда специалисты решили измерить содержание молочной кислоты в крови Дина. Тестирование данного показателя обычно занимает около 15 минут. Дин Карназес провёл на тестировании целый час, после чего учёные признались: его лактатный порог оказался в разы выше, чем даже у тренированных спортсменов.

Выделение молочной кислоты происходит вследствие потребления мышцами энергии организма. Чем больше становится этой кислоты, тем больше утомляются мышцы. В какой-то момент человек больше не сможет сделать ни одного движения. У Дина же уровень кислоты попросту не растёт, поэтому бегать он может вечно. Ну или пока не заснёт.