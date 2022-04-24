Кофеин — зло? Это вещество не раз обвиняли в наркотическом воздействии, но в то же время говорили и о его пользе. Как бы то ни было, кофеин изменяет настроение, влияет на мыслительные процессы. И всё-таки — вызывает ли кофеин зависимость? Можно ли от него быстро отказаться? И есть ли плюсы от его потребления? Theoryandpractice делится фактами о кофе.

Это понятие ввёл Мюррей Карпентер, автор книги «На кофеине». СДК (стандартная доза кофеина) — количество вещества, которое люди обычно употребляют в один присест. Доза 75 мг равна примерно одному эспрессо, ⅔ чашки заварного кофе. Но стоит отметить, что безопасная суточная доза индивидуальна для каждого человека.

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Особенно это воздействие ощущается в состоянии стресса, усталости или болезни. Но это воздействие в зависимости от состояния человека не всегда может быть положительным. Большая доза кофеина оказывает стимулирующий эффект, который может восприниматься как эйфория, внезапное чувство восторга.

Кофеин всасывается в кровь и ткани примерно через 45 минут после употребления. Но организму требуется гораздо больше времени, чтобы расщепить его и вывести из системы человека. Период полураспада кофеина составляет около 4 часов, считает Джеймс Лейн, профессор психиатрии Медицинской школы Университета Дьюка в Дареме. Это не означает, что весь кофеин уходит через 8 часов. Всего может потребоваться 12 часов.

В тексте «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» описываются эффекты, наблюдаемые у людей, которые резко сокращают ежедневное употребление кофеина. Побочные эффекты отмены могут начаться через 12–24 часа после прекращения или резкого ограничения употребления кофеина. К ним относятся пульсирующая головная боль, усталость, раздражительность, подавленное настроение и трудности с концентрацией внимания.

Из-за своего химического сходства с аденозином кофеин может связываться с аденозиновыми рецепторами в клетках головного мозга. Стимулирующие эффекты кофеина связаны с тем, как он действует на аденозиновые рецепторы мозга. Связывание аденозина с его рецепторами вызывает сонливость, что замедляет активность нервных клеток и способствует расслаблению. Но когда молекулы кофеина занимают место аденозина и связываются с теми же самыми рецепторами, он блокирует вызывающее сон действие аденозина и ускоряет активность нервных клеток. Из-за этого человек временно чувствует себя более бодрым и энергичным.

В небольшом исследовании любителей кофе было обнаружено, что кофеин усиливает реакцию организма на стресс, что приводит к повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также к увеличению выработки гормонов стресса. Из-за это также возникают проблемы с концентрацией, падает производительность.

Это происходит благодаря высокому содержанию в кофе антиоксидантов — соединений, которые работают, чтобы защитить от повреждения свободными радикалами и связанных с ним осложнений здоровья. Более того, данные, опубликованные Национальным институтом здравоохранения, показали, что кофе может снизить риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Женщины, например, усваивают кофе примерно на 25% быстрее, чем мужчины, азиаты усваивают кофе медленнее, чем европейцы, а курильщики усваивают его в два раза быстрее, чем некурящие. Беннет Алан Вайнберг и Бонни К. Билер в своей книге «Мир кофеина: наука и культура самого популярного наркотика в мире» писали, что некурящий японец, пьющий кофе с алкогольным напитком, почувствует себя опьяненным «примерно в пять раз» сильнее, чем англичанка, которая курила сигареты, но не пила.

А на сайте The-village пишут, что в разных видах чая концентрация кофеина обычно меньше и едва превышает 30 миллиграммов на 100 миллилитров. Из них наибольшая концентрация кофеина — в заваренном чёрном чае, а наименьшая — в молочных улунах. В растворимом кофе кофеина меньше, чем в молотом, то есть примерно столько же, сколько в зелёном чае, который заваривали пять минут: 20–25 миллиграммов на 100 миллилитров. Так что эти напитки могут между собой конкурировать.

Впрочем, есть некоторые тонкости. Например, объём стандартного эспрессо обычно равен 30 миллилитрам, тогда как чая нередко выпивают две и более чашек за раз. Объём одной чашки составляет обычно 230 миллилитров, следовательно, за чаепитие можно употребить кофеина ощутимо больше, чем за чашку эспрессо.