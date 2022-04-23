Не успел мир прийти в себя после детского мультисистемного воспалительного синдрома, вызванного COVID-19, который приводил даже к летальным исходам, как из Европы вновь стали поступать тревожные новости. Вначале в Британии, а затем и других странах медики стали фиксировать вспышки тяжёлого гепатита у детей. Впервые ВОЗ сообщила о проблеме 5 апреля, когда в Шотландии медики зафиксировали десять случаев тяжёлого воспаления печени у детей. Спустя несколько дней гепатит был диагностирован уже у 74 детей по всей стране. Затем об аналогичном заболевании стали сообщать в Испании, Дании, Нидерландах, Соединённых Штатах и некоторых других странах, сообщает Hi-news.

Опасность вирусного гепатита у детей

Гепатитом называется воспаление печени. Это состояние может как излечиваться, так и приводить к серьёзным осложнениям, таким как фиброз, цирроз или даже рак печени. Чаще всего заболевание вызывают вирусы гепатита А, В, С или Е. Но, забегая наперёд отметим, что ни у одного из заболевших в Британии детей этих вирусов выявлено не было.

«К ситуации следует отнестись серьёзно. Увеличение количества заболевших является неожиданным, и обычные причины были исключены», — сообщает Европейское региональное бюро ВОЗ.

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Насколько опасна данная вспышка? По данным Всемирной организации здравоохранения, ни один из британских или испанских детей не умер, однако у многих было тяжёлое состояние, в результате чего они были госпитализированы. Более того, некоторым из детей потребовалась даже пересадка печени.

Однако, как утверждают специалисты, большинство детей выздоравливают самостоятельно. Также сообщается, что болеют только дети в возрасте до 10-13 лет. Как заявляет Агентство по безопасности Великобритании в области здравоохранения, возраст большинства заболевших детей составляет от 2 до 5 лет. Симптомы у всех были одинаковые — рвота и желтуха, то есть пожелтение кожи и белков глаз.

Что вызвало вспышку гепатита среди детей в Европе

Впервые вспышка гепатита была выявлена в Шотландии 31 марта, когда в больницы с тяжёлым гепатитом неизвестной этиологии стали попадать дети в возрасте от 3 до 5 лет. По сей день причина этих случаев неизвестна. Изначально эксперты в случившемся винили патоген либо токсин, который мог попасть в детский организм с едой, напитками либо через игрушки. Но теперь медики практически уверены в том, что вспышка вызвана инфекцией.

Согласно основной версии, гепатит вызван аденовирусом. Это семейство вирусов, которые обычно вызывают простуду. Все заболевшие дети в США и половина детей в Соединённом Королевстве дали положительный результат на наличие вируса. Передаётся он воздушно-капельным путём, а также тактильно, то есть в результате прикосновения к инфицированным людям либо поверхностям. Зачастую вирус вызывает рвоту, конъюнктивит, диарею, симптомы ОРЗ. Но гепатит по причине аденовируса возникает крайне редко.

Так как доказательств пока недостаточно, делать окончательные выводы ещё рано. Не исключено, что заболевание вызвано неизвестным микробом или мутировавший штаммом существующего патогена.

Гепатит у детей — последствия пандемии COVID-19?

У нескольких заболевших детей был положительный тест на коронавирус незадолго до либо после госпитализации, но никто из них не был вакцинирован. Конечно, маловероятно, что SARS-CoV-2 стал причиной вспышки гепатита. Но, по мнению специалистов, пандемия может быть косвенно к этому причастна.

Возможно, изоляция самых маленьких детей ослабила их иммунитет, так как на них не воздействовали вирусы, как это обычно бывает в детском возрасте. В результате дети стали более уязвимы к инфекциям, в том числе аденовирусам, которые ранее не причиняли сильного вреда их организму.

«Мы наблюдаем всплеск типичных детских вирусных инфекций после того, как дети выходят из карантина, в том числе всплеск аденовирусных инфекций», — говорит клинический вирусолог Уилл Ирвинг.

Также эксперты рассматривают другие версии. К примеру, гепатит может быть иммунологическим эффектом перенесённого ранее COVID-19, который сделал детей уязвимыми к инфекции. Не исключено, что болезнь может быть долгосрочным осложнением самого COVID-19.

Но, какая бы ни была причина заболевания, детский гепатолог Марианна Хорби Йоргенсен утверждает, что родители не должны паниковать. На сегодняшний день выявлено сравнительно небольшое количество случаев. Вспышка не приняла массовый, угрожающий характер.

Также медики сообщают, что печень является органом, который хорошо восстанавливается со временем. Однако при появлении первых симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Напоследок напомним, что согласно недавнему исследованию, защитить печень от воспаления способен холестерин.