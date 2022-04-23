С 1980 года число людей с ожирением начало расти, и исследователи пришли к выводу, что это связано с окружающей средой. Например, в городах придерживаться здорового образа жизни сложнее. Это касается и попыток избежать точек быстрого питания или удобно расположенных винных магазинов, и отсутствия доступа к свежим фруктам и овощам, и решения ездить на машине, а не на велосипеде, пишет Onliner.

Влияние окружающей среды на людей решили оценить исследователи из Новой Зеландии. В этой стране 32—34% взрослых людей страдают от ожирения, сообщает ScienceAlert.

Учёные разработали «Индекс здоровых населённых пунктов». Он включает оценку десяти факторов. Половина из них характеризует обезогенную среду: близость и число ресторанов быстрого питания, пунктов выдачи еды навынос, продуктовых и винно-водочных магазинов, игорных заведений.

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Остальные пять факторов способствуют здоровому образу жизни: это доступность парков, пляжей и мест водного отдыха, спортивных центров, овощных и фруктовых лавок, супермаркетов.

Оказалось, в районах, где больше всего людей с ожирением, расстояние до объектов ЗОЖ наполовину больше, чем в остальных.