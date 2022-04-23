Её ели в студенческих общагах, в перерывах на работе, грызли волнистые брикеты в сухом виде, брали в отпуск и заваривали кипятком в поездах, распространяя по вагону характерный пряный запах. Время шло, а ситуация в принципе никак не изменилась. Onliner заглянул в магазин и решил разобрать состав «роллтона», «мивины» и их конкурентов. Помогла в этом деле нутрициолог, блогер Юлия Айзенман.

— По факту данная лапша — это обычные макароны с мясным вкусом, который достигается благодаря различным ароматизаторам. Эта вермишель чем-то напоминает чипсы, и рассматривать её в качестве ежедневного питания точно не стоит, — объясняет Юлия Айзенман. — Белка в этом продукте очень мало, зато показатели жира и углеводов достаточно высоки. Кроме того, вермишель обжарена в масле, из-за чего она более калорийная, чем привычные нам макароны.

При этом очень вредным данный продукт я не назову: каких-то ужасных ингредиентов он не содержит. Только, как уже говорилось, обладает высокой калорийностью и из-за этого может представлять определенную вредность для организма.

Ну а теперь приступим к разбору. Начнём анализ с главного хита — «Роллтона».

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Вермишель на домашнем бульоне с сыром и беконом «Роллтон»

Калорийность: 420 ккал.

Состав: вермишель: мука пшеничная в/с, масло растительное, соль, вода питьевая, стабилизаторы (карбонат калия, Е452і), регуляторы кислотности (лимонная кислота, Е451i); бульон домашний: соль, усилители вкуса и аромата (Е621, Е635), сыр сушёный, сушёные овощи и зелень (чеснок, томаты, петрушка, лук репчатый), пряности (перец чёрный, перец красный, кориандр), ароматизатор, мясо свинины сушёное, красители, сахарный колер IV, экстракт паприки); масло приправочное: масло подсолнечное рафинированное, ароматизатор, антиокислитель (концентрат смеси токоферолов).

Стабилизатор карбонат калия. Он же добавка Е501. Крайне популярный стабилизатор у производителей лапши быстрого приготовления. Это искусственное белое вещество, хорошо растворимое в воде. Используется в производстве жидкого мыла, в качестве добавки в строительный раствор и в пищевой промышленности. Например, добавляется в муку, чтобы её консистенция была однородной и не чересчур плотной.

Стабилизатор Е452. Это полифосфаты, они удерживают влагу и стабилизируют консистенцию.

Регулятор кислотности лимонная кислота. Используется в том числе как консервант, чтобы в продукте не разводились лишние бактерии. Относится к числу безопасных добавок для нашего здоровья.

Регулятор кислотности Е451. За этой «ешкой» скрывается ещё один регулятор — трифосфаты. При производстве продуктов питания добавляется в мороженое, стерильное молоко, макаронные изделия, сухие супы, рыбный фарш и так далее.

Усилители вкуса Е621 и Е635. Это хорошо известные нам добавки глутамат натрия и рибонуклеотиды натрия, которые отвечают в вермишели за усиление вкуса.

Сахарный колер. Пищевая добавка Е150, более известная как карамель или жжёный сахар. Это краситель, который, судя по всему, придаёт данному продукту более желтоватый цвет. По некоторой информации, сахарный колер может вызывать аллергию, но лишь у небольшой части потребителей.

Концентрат смеси токоферолов. Он же витамин Е. Данная смесь, как объясняет Юлия, нужна в продукте, чтобы масло не прогоркало.

Вермишель быстрого приготовления «Мівіна Street Food» c соусом и со вкусом говядины и розмарином

Калорийность: 419 ккал.

Состав: вермишель 81,6%: пшеничная мука (содержит глютен), масло подсолнечное высокоолеиновое рафинированное дезодорированное, вода питьевая, пшеничная клейковина, соль поваренная, регулятор кислотности карбонат калия, стабилизатор полифосфат натрия; соус 18,4% (вода питьевая, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль поваренная, экстракт дрожжевой в порошке, крахмал кукурузный, перец сладкий сушёный молотый, розмарин сушеный 1,5%, порошок соевого соуса (соя, пшеница (содержит глютен), соль поваренная, мальтоза), порошок сахарный карамелизированный, ароматизаторы (в том числе коптильный ароматизатор), перец черный молотый, регулятор кислотности кислота лимонная.

Глютен. Это растительный белок, содержащийся во всех сортах ячменя, ржи и пшеницы. В медицине есть такое понятие, как «чувствительность к глютену», проявляющаяся в кишечных и головных болях, вздутии, хронической усталости, экземе и депрессии. Подобному подвержена лишь определённая категория людей. В остальном данный белок не несёт никому вреда, кроме тех, у кого есть аллергия.

Масло подсолнечное высокоолеиновое рафинированное дезодорированное. Впервые за время разборов встречаемся с подобным маслом. Оно считается едва ли не самой здоровой формой подсолнечного масла, содержит высокие показатели витамина Е, который является природным антиоксидантом. В нём отсутствуют трансжиры.

Клейковина. Нерастворимое в воде химическое вещество из белковой группы. Используется при производстве хлебобулочных изделий, помогая придать тесту эластичную структуру.

Экстракт дрожжевой в порошке. Входит в состав соуса для вермишели. По мнению Юлии Айзенман, нужен в данном продукте для усиления вкуса.

Крахмал кукурузный. А этот компонент уже служит для загущения соуса.

Розмарин. Кустарник, произрастающий в Средиземноморье и в Европе. Из него получают приправу, которую используют при готовке салатов, закусок, супов, фарша, пиццы, соусов…

Порошок соевого соуса. Ещё один компонент для усиления вкуса. Часто подобный порошок добавляют при производстве суповых основ, снеков, маринадов, приправ и мясных изделий.

Мальтоза. Тут ничего необычного. Если объяснить простым языком, то это сахар, который добавляют для придания продукту определённого вкуса.

Порошок сахарный карамелизированный. Используется в виде приправы.

Коптильный ароматизатор. В нём содержатся вкусоароматические вещества, полученные из очищенных дымов. Согласно некоторым данным, коптильный ароматизатор безопаснее натурального копчения, поскольку контролируется по содержанию токсичных веществ.

Лапша со вкусом тушёной курицы «Бизнес Ланч»

Калорийность: 470 ккал.

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, масло растительное, вода, соль (соль, агент антислеживающий — ферроцианид калия), загуститель — камедь гуаровая, суповая основа: соль (соль, агент антислеживающий — ферроцианид калия), сахар, усилитель вкуса и аромата — глутамат натрия, порошок луковый, порошок чесночный, порошок морковный; ароматизатор «Курица» (вещества вкусоароматические, регуляторы кислотности (ацетат натрия, кислота лимонная), эмульгатор — натриевые, калиевые, кальциевые соли жирных кислот, антиокислитель — кислота аскорбиновая), зелень петрушки сушёная, ароматизатор «Лук» (порошок луковый, соль, экстракт дрожжевой, усилитель вкуса и аромата — глутамат натрия, вещества вкусоароматические, краситель колер сахарный ІІІ), лук зелёный, зелень укропа сушёная, экстракт дрожжевой, заменитель сухих сливок на растительной основе (патока крахмальная, масло растительное, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, стеароил-2-лактилат натрия), стабилизаторы (орто-фосфат калия 2-замещённых кислот, полифосфат натрия, казеинат натрия), куркума молотая, перец черный молотый, загуститель — камедь гуаровая, кориандр молотый, усилитель вкуса и аромата (5-инозинат натрия 2-замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещённый), смесь пряностей карри, регулятор кислотности — кислота лимонная, орех мускатный молотый.

Агент антислеживающий ферроцианид калия. Он же добавка Е536. Встречали ее в составах чипсов и сосисок. Нужна для того, чтобы соль не слеживалась и не комковалась.

Загуститель гуаровая камедь. Делает смесь более стабильной и вязкой. Не представляет никакой угрозы для организма человека и официально разрешён для использования в производстве в европейских странах и США.

Ацетат натрия. В списке добавок его можно найти под кодом Е262. В пищевой промышленности используют в качестве консерванта, чтобы продукт не портился и в нём не заводились вредные организмы. Безвреден для здоровья.

Эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, стеароил-2-лактилат натрия). Основная цель данных добавок — поддержание необходимой структуры продукта (в данном случае соуса, который без эмульгаторов разделится на две фазы) и приведение его в вязкое состояние. Что касается стеароила, то он используется в хлебопекарном деле. Особенно — в производстве тостового хлеба, шоколадных бисквитов с различными кремами.

Заменитель сухих сливок на растительной основе. Необходим для придания продукту определённого вкуса.

Стабилизаторы (орто-фосфат калия 2-замещенных кислот, полифосфат натрия, казеинат натрия). У всех их одна цель — притягивают на себя излишнюю влагу, улучшают консистенцию и стабилизируют соус в данном продукте.

Куркума. Популярная индийская приправа жёлтого цвета.

Лапша быстрого приготовления Euro Express

Подобрались к самому необычному участнику разбора. Эта лапша произведена в Кыргызстане, но почему-то называется Euro Express и, как сообщает пометка с флажком на упаковке, содержит натуральные ингредиенты из Швейцарии. Правда, какие — на пачке не прописано. Содержимое крайне знакомо и схоже с предыдущими продуктами и, кроме невысокой цены, от других ничем не отличается.

Калорийность: 448 ккал.

Состав: лапша: мука пшеничная в/с, масло растительное, вода питьевая, крахмал картофельный, соль; суповая основа: соль, сахар, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), овощи и зелень сушёные (лук репчатый, петрушка, морковь), пряности (перец черный, перец красный), ароматизатор «Курица».

Вермишель быстрого приготовления «Мівіна Street Food» в соусе со вкусом сладкого чили

Калорийность: 468 ккал.

Состав: вермишель (73,3%): мука пшеничная (содержит глютен), масло подсолнечное рафинированное, вода, клейковина пшеничная (глютен), соль, стабилизатор — Е452, регулятор кислотности — Е501; смесь сухая для приготовления соуса (26,7%): сахар, крахмал картофельный, овощи сушёные (чеснок (5,8%), перец красный сладкий (паприка), томат (1,4%)), соль, экстракт дрожжей (порошок), краситель (Е160с), специи молотые (перец красный чили (1%), имбирь, зелёный перец халапеньо (0,5%), кориандр), регулятор кислотности (лимонная кислота), лук-порей сушёный, масло подсолнечное рафинированное, ароматизатор.

Данная лапша в стакане похожа на другие продукты, так что остановимся на одном ингредиенте.

Краситель (Е160с). Это малосмолы паприки. Компонент имеет натуральное происхождение — его получают из красного стручкового перца. Придаёт продукту различные цвета и оттенки — от персикового до красно-оранжевого. Безопасен для здоровья человека. Кроме того, по некоторым данным, эта добавка улучшает кровообращение, аппетит и стимулирует выработку желудочного сока, пищеварение.

— Многие из данных продуктов похожи и по составу, и по вкусу. Различаются, на мой взгляд, в основном приправами, — говорит, подводя итоги, Юлия Айзенман. — Считаю, не стоит демонизировать любую еду. В том числе вермишель быстрого приготовления. Никаких ужасных веществ, которые, как раньше пугали наши родители, сделают дырку в кишечнике, в ней нет. Такая еда имеет место быть, и есть её иногда можно.

Просто такие продукты калорийны, в них много углеводов, практически нет белков, поэтому эта вермишель ни в коем случае не представляет собой полноценный приём пищи. В теории этого можно достичь, хорошенько сдобрив лапшу порцией овощей и мяса, но, повторюсь, есть такую вермишель постоянно не стоит.