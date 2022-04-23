Свою возможность обходиться без воздуха демонстрировал ещё Гарри Гудини, правда, над его достижением сегодняшние рекордсмены могут только смеяться — 3 минуты фокусника против 25 у профессионалов. На протяжении последних 20 лет фридайверы увеличили длительность нахождения под водой без воздуха в три раза. Но как им это удаётся и почему их мозг не умирает, как у обычных людей, объясняет Onliner.

Ещё с уроков ОБЖ мы помним, что обычный человек может прожить без воздуха около 5 минут. По окончании этого времени в организме происходят необратимые изменения, ведущие к смерти. Но в 2016 году испанец Алекс Сегура доказал обратное и продержался под водой 24 минуты 3 секунды. Через два года хорват Будимир Шобат побил этот рекорд, продержавшись без кислорода на 8 секунд дольше, а затем ещё раз, не дыша 24 минуты 33 секунды.

Речь идёт о статическом апноэ — когда человек задерживает дыхание на время, находясь на поверхности воды лицом вниз. Предварительно Будимир, который в прошлом занимался бодибилдингом, некоторое время дышал чистым кислородом, чтобы насытить им организм. После 18-й минуты у него начались непроизвольные конвульсии из-за нехватки кислорода, однако он сумел справиться.

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Как им это удается?

Есть несколько способов, которые позволяют обходиться без воздуха существенное время. Первый — «щечная накачка». Способ включает в себя наиболее глубокое дыхание с использованием мышц рта и глотки для увеличения запасов воздуха. Человек полностью наполняет легкие воздухом, после чего с помощью мышц глотки перекрывает доступ, чтобы воздух не выходил. После этого он набирает воздух в рот и при закрытии рта с помощью мышц щёк вталкивает дополнительный воздух в лёгкие. Повторив такое дыхание 50 раз, дайвер может увеличить запас легких литра на три.

Есть ещё один способ — гипервентиляция легких, которую часто используют дайверы. Этот способ позволяет избавить организм от углекислого газа и наполнить тело кислородом. Эта техника позволила фокуснику Дэвиду Блэйну побить мировой рекорд по задержке дыхания в 2008 году, продержавшись без воздуха 17 минут 4 секунды. С её же помощью Стиг Северинесен побил этот рекорд в 2012 году со временем 22 минуты.

Некоторые фридайверы также практикуют медитацию, чтобы успокоить сердце. Они замедляют естественные ритмы, и кислород медленнее превращается в углекислый газ.

Медитация оказывает успокаивающий эффект и на разум тоже, потому что основная сложность в задержке дыхания как раз заключается в сознании. Вы должны знать, что ваше тело может существовать на кислороде, который уже в нём есть, и успешно игнорировать потребность организма вдохнуть.

Но если не использовать технологические достижения, а уповать лишь на свою подготовку, то всегда есть риск печального исхода. Николас Меволи вынырнул на поверхность через три с половиной минуты после погружения на глубину в 72 метра. Почти сразу он потерял сознание и, несмотря на оказанную на месте медицинскую помощь, вскоре скончался.