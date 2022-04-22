В пятницу днём, 22 апреля, в Слуцке открылись магазины «Светофор» и «Копеечка». Первый — на авторынке, второй — на улице Ивановского.

В Слуцке за один день открылись сразу два магазина. Фотофакт

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В Слуцке за один день открылись сразу два магазина. Фотофакт

В Слуцке за один день открылись сразу два магазина. Фотофакт

В Слуцке за один день открылись сразу два магазина. Фотофакт

 

 