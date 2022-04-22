На крановом заводе в Слуцке выпустили 100-й двухбалочный опорный кран. Фотофакт

На ОАО «Крановый завод» в Слуцке был выпущен сотый по счёту двухбалочный опорный электрокран грузоподъёмностью 20 тонн.

Во время торжественного мероприятия, посвящённого этому событию, Виктор Шкуратенко, помощник гендиректора по управлению субъектами собственности ОАО «БелАЗ», оценил работу слуцкого предприятия как успешную, пишет «Слуцкі край».

Он также сказал, что на ОАО «БелАЗ» используется 92 единицы грузоподъёмного оборудования, выпущенного на ОАО «Крановый завод», 14 единиц такого оборудования вводятся в эксплуатацию. «БелАз» сотрудничает со слуцким предприятием около 10 лет. Виктор Шкуратенко также подчеркнул, что благодаря реализации в 2016 году совместного инвестпроекта, в который вложено около 15 млн евро, упрочилась материальная база и расширились возможности предприятия.

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Во время мероприятия благодарностями завода отмечены лучшие работники.