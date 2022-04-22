На Слуцком рынке активно шла торговля, несмотря на непогоду. Под открытым небом мокнут туи, кустарники, плодово-ягодные деревья. Фрукты, овощи и семена продают под навесами. Цена на лук-севок варьирует от 6 до 15 рублей. Цены указаны по состоянию на 13.20 пятницы, 22 апреля.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая – 3,9 рубля за 1 килограмм
- Огурцы — 5-7,5 рубля за 1 килограмм
- Перец болгарский — 14 рублей за 1 килограмм
- Помидор – 7-10 рублей за 1 килограмм
- Картофель – 1,4 рубля за 1 килограмм
- Картофель семенной — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,7 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
- Свёкла варёная — 3 рубля за 1 килограмм
- Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм
Фрукты
- Апельсин – 5-6 рублей за 1 килограмм
- Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
- Виноград – 8-10 рублей за 1 килограмм
- Мандарины – 5,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки – 4,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм
- Лимоны – 5,5 рубля за 1 килограмм
Плодово-ягодные деревья и кустарники
- Малина — 6 рублей за 1 куст
- Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст
- Яблоня — 15 рублей за 1 дерево
- Груша — 18 рублей за 1 дерево
- Вишня, слива, черешня — 20 рублей за 1 дерево
- Абрикос — 25 рублей за 1 дерево
- Персик — 30 рублей за 1 дерево
- Голубика — 12 рублей за 1 саженец 2-летнего возраста
- Туи – 25-50 рублей в зависимости от размера
Ягоды
- Шиповник – 5 рублей за 5 литров
- Боярышник – 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов
- Клюква — 10 рублей за 1 литр
Разное:
- Лук-севок — от 6 до 15 рублей
- Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
- Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Сельдерей — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра
- Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра
- Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
- Капуста «Провансаль» – 5 рублей за 1 литр
- Рулетики из капусты и моркови – 8 рублей за 1 килограмм
- Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0,5 литра
- Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм
- Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра
- Яйцо домашнее — 3 рубля за 1 десяток
- Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
- Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
- Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля за стакан 150 граммов
- Приправа укроп – 1 рубль за 100 граммов
- Кориандр – 1,5 рубля за 100 граммов
- Тмин – 1,5 рубля за 100 граммов
- Смесь приправ – 2 рубля за 100 граммов
Приспособления для сада и огорода
- Теплица 3 метра — 50 рублей
- Теплица 5 метров – 60 рублей
- Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр.