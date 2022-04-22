На Слуцком рынке активно шла торговля, несмотря на непогоду. Под открытым небом мокнут туи, кустарники, плодово-ягодные деревья. Фрукты, овощи и семена продают под навесами. Цена на лук-севок варьирует от 6 до 15 рублей. Цены указаны по состоянию на 13.20 пятницы, 22 апреля.

 Овощи

  • Капуста белокочанная свежая – 3,9 рубля за 1 килограмм
  • Огурцы — 5-7,5 рубля за 1 килограмм
  • Перец болгарский — 14 рублей за 1 килограмм
  • Помидор – 7-10 рублей за 1 килограмм
  • Картофель – 1,4 рубля за 1 килограмм
  • Картофель семенной — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 1,7 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла варёная — 3 рубля за 1 килограмм
  • Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм

Фрукты

  • Апельсин – 5-6 рублей за 1 килограмм
  • Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Виноград – 8-10 рублей за 1 килограмм
  • Мандарины – 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки  – 4,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм
  • Лимоны – 5,5 рубля за 1 килограмм

Плодово-ягодные деревья и кустарники

  • Малина — 6 рублей за 1 куст
  • Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст
  • Яблоня — 15 рублей за 1 дерево
  • Груша — 18 рублей за 1 дерево
  • Вишня, слива, черешня — 20 рублей за 1 дерево
  • Абрикос — 25 рублей за 1 дерево
  • Персик — 30 рублей за 1 дерево
  • Голубика — 12 рублей за 1 саженец 2-летнего возраста
  • Туи – 25-50 рублей в зависимости от размера

Ягоды

  • Шиповник – 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник – 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов
  • Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное:

  • Лук-севок — от 6 до 15 рублей
  • Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
  • Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Сельдерей — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра
  • Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра
  • Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
  • Капуста «Провансаль» – 5 рублей за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови – 8 рублей за 1 килограмм
  • Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм
  • Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра
  • Яйцо домашнее — 3 рубля за 1 десяток
  • Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
  • Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля за стакан 150 граммов
  • Приправа укроп – 1 рубль за 100 граммов
  • Кориандр – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Тмин – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Смесь приправ – 2 рубля за 100 граммов

Приспособления для сада и огорода

  • Теплица 3 метра — 50 рублей
  • Теплица 5 метров – 60 рублей
  • Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр.