На Слуцком рынке активно шла торговля, несмотря на непогоду. Под открытым небом мокнут туи, кустарники, плодово-ягодные деревья. Фрукты, овощи и семена продают под навесами. Цена на лук-севок варьирует от 6 до 15 рублей. Цены указаны по состоянию на 13.20 пятницы, 22 апреля.



Овощи

Капуста белокочанная свежая – 3,9 рубля за 1 килограмм

Огурцы — 5-7,5 рубля за 1 килограмм

Перец болгарский — 14 рублей за 1 килограмм

Помидор – 7-10 рублей за 1 килограмм

Картофель – 1,4 рубля за 1 килограмм

Картофель семенной — 1,5 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,7 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм

Свёкла варёная — 3 рубля за 1 килограмм

Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм

Фрукты

Апельсин – 5-6 рублей за 1 килограмм

Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм

Виноград – 8-10 рублей за 1 килограмм

Мандарины – 5,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки – 4,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм

Лимоны – 5,5 рубля за 1 килограмм

Плодово-ягодные деревья и кустарники

Малина — 6 рублей за 1 куст

Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст

Яблоня — 15 рублей за 1 дерево

Груша — 18 рублей за 1 дерево

Вишня, слива, черешня — 20 рублей за 1 дерево

Абрикос — 25 рублей за 1 дерево

Персик — 30 рублей за 1 дерево

Голубика — 12 рублей за 1 саженец 2-летнего возраста

Туи – 25-50 рублей в зависимости от размера

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов

Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное:

Лук-севок — от 6 до 15 рублей

Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра

Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм

Сельдерей — 6,5 рубля за 1 килограмм

Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра

Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра

Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм

Капуста «Провансаль» – 5 рублей за 1 литр

Рулетики из капусты и моркови – 8 рублей за 1 килограмм

Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм

Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0,5 литра

Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм

Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра

Яйцо домашнее — 3 рубля за 1 десяток

Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов

Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм

Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм

Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля за стакан 150 граммов

Приправа укроп – 1 рубль за 100 граммов

Кориандр – 1,5 рубля за 100 граммов

Тмин – 1,5 рубля за 100 граммов

Смесь приправ – 2 рубля за 100 граммов

Приспособления для сада и огорода