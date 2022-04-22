Страховку и документ о техосмотре больше можно с собой не возить — у инспектора ГАИ есть техническая возможность проверить их удалённо.

Это предусмотрено обновлёнными Правилами дорожного движения, которые вступили в силу 18 апреля.

Медицинскую справку должны иметь при себе только те водители, у которых есть проблемы со здоровьем, влияющие на управление транспортом. У таких людей на водительском удостоверении нарисован значок чаши со змеёй, сообщает Sputnik.

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Без справки инспектор посчитает права недействительными. А если срок годности у такого документа истёк, то водителя, который всё равно сел за руль, приравняют к бесправнику.

При выезде за границу медицинскую справку нужно будет иметь при себе всем водителям.

Также медсправка понадобится при записи в автошколу, при открытии новой водительской категории, при замене старых прав на новые, при восстановлении прав после лишения, при устройстве на «водительскую» должность.

Сколько можно ездить с просроченными правами?

В декабре прошлого года в Беларуси был издан указ, которым автоматически продлевалось действие различных документов, в том числе и водительского удостоверения. То есть если срок действия прав заканчивался в декабре 2021-го, то по ним ещё можно ездить до июня 2022-го.