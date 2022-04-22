Министерство здравоохранения утвердило график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае.
Работа амбулаторно-поликлинического звена, консультативно-поликлинических отделений РНПЦ и больниц, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники и других будет организована по графику:
- 30 апреля — по графику работы в субботний день;
- 1 мая — по графику работы в праздничный день;
- 2 мая — по графику работы в субботний день;
- 3 мая — по графику работы в праздничный день;
- 7 мая — по графику работы в субботний день;
- 8 мая — по графику выходного дня;
- 9 мая — по графику работы в праздничный день;
- 14 мая — по графику рабочего дня.
Работа больничных организаций здравоохранения, республиканских научно-практических центров (РНПЦ) будет организована по графику:
- 30 апреля — по графику работы в субботний день;
- 1 мая — по графику работы в праздничный день;
- 2 мая — по графику рабочего дня;
- 3 мая — по графику работы в праздничный день;
- 7 мая — по графику работы в субботний день;
- 8 мая — по графику выходного дня;
- 9 мая — по графику работы в праздничный день;
- 14 мая — по графику в субботний день.
При формировании графиков работы медицинского персонала будет учитываться складывающаяся эпидемиологическая ситуация и объёмы медицинской помощи.
Несмотря на выходные дни, будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой (неотложной) медпомощи будет работать в режиме повышенной готовности.