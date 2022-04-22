В распоряжении «Кур’ера» попал список трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций Слуцкого района, заслуженных людей и передовиков, которых в этом году занесут на Доску почёта по итогам работы 2021-го.
Обычно торжественное открытие проводят в День труда 1 мая, но иногда событие переносили на День Независимости Смотрите полный список.
Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций:
- Гимназия №1 г. Слуцка (директор Миронова Елена Николаевна);
- Подлесский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа (директор Бочкина Наталья Михайловна);
- Слуцкий районный центр народного творчества (директор Иванова Татьяна Ивановна);
- Слуцкий центр детского творчества (директор Ярошевич Ольга Михайловна);
- Физкультурно-спортивный клуб Слуцкого района (председатель Метельский Вадим Владимирович);
- ПМК №225 «Минскоблсельстроя» (директор Янович Андрей Валентинович);
- Кировский сельский Совет депутатов (председатель Мерный Сергей Георгиевич);
- Клинико-диагностическая лаборатория Слуцкой ЦРБ (врач лабораторной диагностики, заведующий отделением Машко Валентина Валентиновна);
- Народный любительский хореографический ансамбль «Кордэс»;
- Слуцкий городской Дом культуры;
- «Весейский Покров» (директор Саванович Людмила Алексеевна);
- Слуцкий льнозавод (директор Мисник Николай Николаевич);
- Слуцкий сыродельный комбинат (генеральный директор Герасимёнок Александр Александрович);
- Слуцкий уксусный завод (директор Рыбак Александр Валентинович);
- Сельскохозяйственный филиал Слуцкого сыродельного комбината (начальник Михалькевич Валерий Константинович);
- Филиал «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» Слуцкого мясокомбината (директор Метельский Владимир Михайлович);
- Филиал «Подсобное сельское хозяйство» Слуцкого мясокомбината (директор Варона Сергей Алексеевич).
Фотографии с фамилиями заслуженных людей района:
- Батанова Валентина Ивановна — кавалер ордена Трудовой Славы, бывший оператор машинного доения коров колхоза имени Кирова;
- Касымакунова Галина Александровна — почётный гражданин Слуцкого района, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь, животновод филиала «Подсобное сельское хозяйство» Слуцкого мясокомбината.
Фотографии с фамилиями передовиков производства и социально-культурной сферы:
- Антипцев Александр Александрович — тракторист-машинист Государственного предприятия «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги;
- Атрасевич Елена Витальевна — формовщик колбасных изделий отделения по производству сырокопчёных колбас и копчёностей мясоперерабатывающего цеха Слуцкого мясокомбината;
- Белый Александр Александрович — генеральный директор Слуцкого сахарорафинадного комбината;
- Березовская Светлана Фёдоровна — оператор машинного доения «Весейского Покрова»;
- Бунькевич Михаил Иосифович — главный инженер Слуцкого сахарорафинадного комбината;
- Бурлаков Алексей Павлович — учащийся учебной группы №219 Слуцкого государственного колледжа;
- Воронько Николай Фёдорович — директор Слуцкого ЖКХ;
- Демидович Татьяна Михайловна — заведующий магазином №34 «Продукты» «Слуцкторга»;
- Домарад Евгеиий Викторович — тракторист-машинист сельскохозяйственного производства филиала «Подсобное сельское хозяйство» Слуцкого мясокомбината;
- Егоров Олег Александрович — инженер группы по работе с потребителями энергии первой категории Слуцкого межрайонного отделения филиала «Энергосбыт» «Минскэнерго»;
- Жаврид Виктор Николаевич — начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Слуцкого РОЧС Минского областного УМЧС, старший лейтенант внутренней службы;
- Ильина Валентина Андреевна — бригадир производственной бригады в животноводстве «Совхоза «Рачковичи» Белорусской железной дороги;
- Каваленя Светлана Николаевна — сборщик изделий Слуцкой фабрики пошива одежды;
- Коваленко Евгении Сергеевич — токарь 4-го разряда в механическом участке механического цеха кранового завода;
- Корженок Алла Борисовна — начальник отдела директивного кредитования центра банковских услуг №542 г. Слуцк Региональной дирекции по Минской области Белагропромбанк;
- Кравец Анатолий Иванович — тракторист ПМК-226 «Минскоблсельстроя»;
- Красуцкая Ольга Николаевна — заместитель директора «Совхоза «Рачковичи» Белорусской железной дороги;
- Лабанович Сергей Николаевич — водитель автобуса филиала «Автобусный парк» «Миноблавтотранса»;
- Лазука Пётр Константинович — учитель высшей квалификационной категории по классу трубы Слуцкой детской школы искусств;
- Леончик Елена Владимировна — оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм свиноводческого комплекса Слуцкого комбината хлебопродуктов;
- Николаенко Виктор Владимирович — продавец 4-го разряда автомагазина №182 Слуцкого рынка ОПС;
- Наумович Татьяна Васильевна — продавец-консультант 7-го разряда отдела «Продукты» секции «Вино-водка» универмага «Слуцк»;
- Певец Жанна Константиновна — социальный работник отделения социальной помощи на дому Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения;
- Пенязь Роман Русланович — учащийся 10-го класса гимназии №1 г. Слуцка;
- Пекарь Алексей Александрович — начальник службы продаж Слуцкого хлебозавода;
- Писарик Владимир Владимирович — водитель хозяйства «Весейский Покров»;
- Пономорёва Инесса Михайловна — директор Слуцкого районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»;
- Пьянин Вячеслав Михайлович — врач-уролог, заведующий урологическим отделением Слуцкой ЦРБ;
- Соловей Евгений Александрович — водитель автомобиля филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» — «Дорожное-строительное управление №125»;
- Сологуб Владимир Викторович — главный энергетик Слуцкого комбината хлебопродуктов;
- Трофимович Сергей Владимирович — станочник деревообрабатывающих станков 3-го разряда производственного участка №1 — раскрой плитных материалов;
- Троян Александр Сергеевич — машинист котельной №3 котельного производства Слуцкого ЖКХ;
- Шумская Наталья Владимировна — животновод сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината.