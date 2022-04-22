В распоряжении «Кур’ера» попал список трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций Слуцкого района, заслуженных людей и передовиков, которых в этом году занесут на Доску почёта по итогам работы 2021-го.

Обычно торжественное открытие проводят в День труда 1 мая, но иногда событие переносили на День Независимости Смотрите полный список.

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Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций:

Гимназия №1 г. Слуцка (директор Миронова Елена Николаевна );

); Подлесский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа (директор Бочкина Наталья Михайловна );

); Слуцкий районный центр народного творчества (директор Иванова Татьяна Ивановна );

); Слуцкий центр детского творчества (директор Ярошевич Ольга Михайловна );

); Физкультурно-спортивный клуб Слуцкого района (председатель Метельский Вадим Владимирович );

); ПМК №225 «Минскоблсельстроя» (директор Янович Андрей Валентинович );

); Кировский сельский Совет депутатов (председатель Мерный Сергей Георгиевич );

); Клинико-диагностическая лаборатория Слуцкой ЦРБ (врач лабораторной диагностики, заведующий отделением Машко Валентина Валентиновна );

); Народный любительский хореографический ансамбль «Кордэс»;

Слуцкий городской Дом культуры;

«Весейский Покров» (директор Саванович Людмила Алексеевна );

); Слуцкий льнозавод (директор Мисник Николай Николаевич );

); Слуцкий сыродельный комбинат (генеральный директор Герасимёнок Александр Александрович );

); Слуцкий уксусный завод (директор Рыбак Александр Валентинович );

); Сельскохозяйственный филиал Слуцкого сыродельного комбината (начальник Михалькевич Валерий Константинович );

); Филиал «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» Слуцкого мясокомбината (директор Метельский Владимир Михайлович );

); Филиал «Подсобное сельское хозяйство» Слуцкого мясокомбината (директор Варона Сергей Алексеевич).

Фотографии с фамилиями заслуженных людей района:

Батанова Валентина Ивановна — кавалер ордена Трудовой Славы, бывший оператор машинного доения коров колхоза имени Кирова;

— кавалер ордена Трудовой Славы, бывший оператор машинного доения коров колхоза имени Кирова; Касымакунова Галина Александровна — почётный гражданин Слуцкого района, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь, животновод филиала «Подсобное сельское хозяйство» Слуцкого мясокомбината.

Фотографии с фамилиями передовиков производства и социально-культурной сферы: